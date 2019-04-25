Через скільки років закон про мову дасть перші результати: відповідь експерта

Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови. За законопроект проголосували 278 нардепів. Проте для того, щоб на вулицях міст заговорили українською мовою потрібно більше 10 років.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловила перший заступник голови комітету з питань культури і духовності Ірина Подоляк.

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"Якщо на цікавить ситуація, що ми вийдемо на вулицю у Києві і нас оточує україномовне населення. То це не швидше, ніж за 10-15 років", – сказала депутат.

Якщо ми говоримо про органи державної влади, про сферу обслуговування, то це 5-7 років,

– заявила народний депутат Ірина Подоляк.

"Така наша реальність і нам треба самих себе запитати, чи хочемо ми давати поживу націонал-радикалам та ворогам України. Якщо нашою метою є зберегти українську мову і дати можливість людям її використовувати, то мусимо розуміти, що на все потрібен час", – підсумувала депутат.



Що потрібно знати про закон