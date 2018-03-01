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Через смерть людини в Україні тимчасово заборонили одну із вакцин БЦЖ

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В Україні заборонили вакцину від БЦЖ
В Україні заборонили вакцину від БЦЖ / Фото з вільних мереж

В середу, 28 лютого, Держслужба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками своїм розпорядженням ввела тимчасову заборону на продаж і використання однієї із серій болгарської вакцини проти туберкульозу БЦЖ. Причиною заборони стала смерть людини після введення імунобіологічного препарату.

Про це повідомляє прес-служба Держлікслужби.

За інформацією Держлікслужби в Сумській області, надійшло повідомлення "про несприятливий результат після імунізації (а саме, летальний випадок) при використанні імунобіологічного препарату ВАКЦИНА БЦЖ, ЛІОРФІЛІЗОВАНА/BCG VACCINE FREEZE-DRIED, порошок і розчинник для приготування суспензії для підшкірних ін'єкцій, 50 мкг/доза, по 1,0 мг (20 доз) порошку в скляній ампулі №20 у комплекті з розчинником по 1 мл у додатковій скляній ампулі, №20 в окремих картонних коробках, серії 292, виробництва BB-NCIPD ltd., Болгарія".

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Відтак, Держлікслужба до з'ясування обставин і до подальшого розпорядження ввела тимчасову заборону на використання та продаж цієї серії препарату. Окрім того, всі суб'єкти господарювання, що здійснюють зберігання, реалізацію або використання цього препарату, зобов’язані тимчасово помістити його на карантин.

Натомість родичі дитини звинувачують лікарів у халатності, пише ТСН.

"Це недбалість лікарів. Вони повинні були, перш ніж вколоти вакцину, обстежити добре дитину, а вони не обстежували", – каже родич загиблої дитини.

Що таке БЦЖ? Вакцина проти туберкульозу, приготована з штаму ослабленої живої туберкульозної палички, яка практично втратила здатність заражати людину, адже вона спеціально вирощена в штучному середовищі.

Теги: Новини України Жертви Здоров'я Лікування Болгарія
Джерело: 24 Канал
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