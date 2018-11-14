13:46
14 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Диктаторські замашки Рогозіна. Ілюзії Навального
      Вєсті Кремля
      22:36, 13 листопада
      Вєсті.UA. Українці заздрять Луценку. Політичні амбіції "євробляхерів"
      Вєсті.UA
      20:02, 13 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Через сніг у Києві масово стаються ДТП: у мережі з'явилися фото

      2343 Читать новость на русском
      У Києві через сніг масово стаються ДТП
      У Києві через сніг масово стаються ДТП / Telegram "Київ Оперативний"

      Через сніг, який засипав Київ і передмістя в середу, 14 листопада, в столиці сталося вже понад 50 аварій. Через численні ДТП у місті утворилися серйозні затори.

      Про це повідомляє dtp.kiev.ua в соціальній мережі Facebook.

      Читайте також: Затори у Києві: місто паралізувало після першого снігу – карта

      24 канал повідомляв, що в Києві випав перший сніг, який активно знямали на фото і відео користувачі соціальних мереж.

      Однак для водіїв столиці сніг став серйозною проблемою. Так, від ранку в Києві через погоду вже сталося понад 50 аварій.

      Усього по місту з початку снігопаду більше 50 аварій, 4 з постраждалими. Дуже просимо не випробовувати долю і не виїжджати,
      – мовиться у повідомленні.

      Зкрема, на початку Гостомельської траси сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням і постраждалими. На місце аварії виїхали швидка допомога і поліція. 

      Київ Сніг ДТП
      Столицю паралізували затори/ Джерело: Telegram "Київ Оперативний"

      Київ Сніг ДТП
      Причиною заторів стали масові ДТП/ Джерело: Telegram "Київ Оперативний"

      Київ сніг ДТП
      ДТП у столиці через сніг/ Джерело: Telegram "Київ Оперативний"

      Київ Сніг ДТП
      Рятувальники закликають водіїв бути обережними/ Джерело: Telegram "Київ Оперативний"

      Окрім того, сервіс Google-пробки також вказує на велику кількість аварій.

      Київ Снігопад Аварії
      Через сніг у Києві сталась велика кількість ДТП

      Через сніг і численні ДТП центр міста виявився фактично паралізованим.

      До слова, через перший сніг на дорогах столиці оперативно з’явилась прибиральна техніка "Київавтодору". Спецтехніка розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами, щоб запобігти утворенню слизькості.

      Теги: Сніг в Україні Негода в Україні Погода Новини України Новини політики Київ замело снігом Аварії та ДТП Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами
      сьогодні , 13:01 Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами
      Павло Казарін 236
      Затори у Києві: місто паралізувало після першого снігу – карта
      сьогодні , 12:45 Затори у Києві: місто паралізувало після першого снігу – карта
      1429
      Як допомогти іноземним експертам добрати гідних суддів антикорупційного суду?
      сьогодні , 12:00 Як допомогти іноземним експертам добрати гідних суддів антикорупційного суду?
      Реанімаційний пакет реформ 63
      Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      сьогодні , 08:40 Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      Валерій Карпунцов 476
      Де у світі легалізована марихуана: інфографіка
      13 листопада , 23:00 Де у світі легалізована марихуана: інфографіка
      Олена Булан 1022
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Гороскоп на 10 вересня для всіх знаків зодіаку
       10 вересня , 05:11
      Прогноз погоди на 8 листопада: сонячно і прохолодно, але без опадів
       8 листопада , 09:26
      Kia показала новий ProCeed
       29 серпня , 11:23
      Tesla Model 3 названо найбезпечнішим автомобілем на ринку
       9 жовтня , 10:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук