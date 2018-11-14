Через сніг у Києві масово стаються ДТП: у мережі з'явилися фото

Через сніг, який засипав Київ і передмістя в середу, 14 листопада, в столиці сталося вже понад 50 аварій. Через численні ДТП у місті утворилися серйозні затори.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в соціальній мережі Facebook.

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24 канал повідомляв, що в Києві випав перший сніг, який активно знямали на фото і відео користувачі соціальних мереж.

Однак для водіїв столиці сніг став серйозною проблемою. Так, від ранку в Києві через погоду вже сталося понад 50 аварій.

Усього по місту з початку снігопаду більше 50 аварій, 4 з постраждалими. Дуже просимо не випробовувати долю і не виїжджати,

– мовиться у повідомленні.

Зкрема, на початку Гостомельської траси сталася дорожньо-транспортна пригода з перекиданням і постраждалими. На місце аварії виїхали швидка допомога і поліція.



Столицю паралізували затори/ Джерело: Telegram "Київ Оперативний"



Причиною заторів стали масові ДТП/ Джерело: Telegram "Київ Оперативний"



ДТП у столиці через сніг/ Джерело: Telegram "Київ Оперативний"



Рятувальники закликають водіїв бути обережними/ Джерело: Telegram "Київ Оперативний"

Окрім того, сервіс Google-пробки також вказує на велику кількість аварій.



Через сніг у Києві сталась велика кількість ДТП

Через сніг і численні ДТП центр міста виявився фактично паралізованим.

До слова, через перший сніг на дорогах столиці оперативно з’явилась прибиральна техніка "Київавтодору". Спецтехніка розпочала обробку дорожнього покриття посипальними матеріалами, щоб запобігти утворенню слизькості.