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      Через снігопад до Києва заборонили в’їжджати вантажівкам

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      Через снігопад до Києва заборонили в’їжджати вантажівкам
      Через снігопад до Києва заборонили в’їжджати вантажівкам / Ілюстративне фото

      У середу, 12 грудня, з 10:00 у Києві через снігопад заборонили в'їзд вантажівок. Такі обмеження ввели, аби забезпечити безперешкодний рух легковиків по столиці.

      Про це повідомляє "Укравтодор".

      24 канал повідомляв, що 13 грудня у Києві очікуються снігопади, ожеледиця та температура повітря від 0 до -2 градусів.

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      Крім того, у зв'язку з погіршенням погоди, з 15:00 обмежили рух вантажного, великогабаритного та великовагового транспорту на окремих ділянках дороги загального користування по Київській області.

      Київська влада закликала всіх водіїв не користуватися приватними автомобілями 12 та 13 грудня у зв’язку зі снігопадом та хуртовиною, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на дорогах.

      Також просимо не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та в не передбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть,
      попередили в Київській міській державній адміністрації.

      Поради водіям:

      1. дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за негоди можуть призвести до аварійних ситуацій;
      2. при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
      3. не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
      4. в умовах погіршення погоди із інтенсивним снігопадом та ожеледицею на дорогах не використовуйте транспорт із літніми шинами.
      Теги: Новини України Новини Києва Негода в Україні Київ замело снігом Сніг в Україні Погода Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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