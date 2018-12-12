Через снігопад до Києва заборонили в’їжджати вантажівкам

У середу, 12 грудня, з 10:00 у Києві через снігопад заборонили в'їзд вантажівок. Такі обмеження ввели, аби забезпечити безперешкодний рух легковиків по столиці.

Про це повідомляє "Укравтодор".

24 канал повідомляв, що 13 грудня у Києві очікуються снігопади, ожеледиця та температура повітря від 0 до -2 градусів.

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Крім того, у зв'язку з погіршенням погоди, з 15:00 обмежили рух вантажного, великогабаритного та великовагового транспорту на окремих ділянках дороги загального користування по Київській області.

Київська влада закликала всіх водіїв не користуватися приватними автомобілями 12 та 13 грудня у зв’язку зі снігопадом та хуртовиною, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на дорогах.

Також просимо не паркувати автомобілі на узбіччях доріг та в не передбачених для цього місцях. Авто, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть,

– попередили в Київській міській державній адміністрації.

Поради водіям: