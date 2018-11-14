Через снігопад у Києві транспорт відхилився від графіку
Наземний громадський транспорт у Києві курсує з відхиленням від розкладу руху через снігопад.
Про це повідомляє комунальне підприємство "Київпастранс" у Facebook.
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З 10 ранку тролейбуси, автобуси та трамваї курсують не за графіком у зв'язку з погодними умовами.
Водії автівок не задоволені першим снігом у столиці, адже її фактично паралізувало у заторах. Тим не менш, на дорогах столиці оперативно з’явилась прибиральна техніка "Київавтодору".
Снігопад спричинив затори у Києві
Нагадаємо, що 14 листопада у Києві випав рясний мокрий сніг, за словами синоптиків, він буде падати майже весь день. Правий берег Києва вже паралізували затори, через ожеледицю на дорогах.
Джерело: 24 Канал
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