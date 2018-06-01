Через сонячні батареї Порошенко звільнив голову РДА на Одещині

Президент Петро Порошенко звільнив главу Татарбунарської рай адміністрації Одеської адміністрації Олександра Кривенка через те, що той не передав земельної ділянки під сонячну електростанцію.

Про таке своє рішення Порошенко оголосив під час візиту на Одещину.

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Як пояснив президент, до такий кадрових змін він вирішив вдатись через нібито затягування головою Татарбунарської РДА з передачею інвестору в оренду земельної ділянки для будівництва сонячної електростанції.

Якщо чиновники на місцях дозволяють собі чинити перепони інвесторам на користь – ми з вами розуміємо яким – інтересам, впевнений в тому, що реакція влади повинна бути жорсткою, і ми не повинні зволікати з прийняттям відповідних рішень. Тому хочу вас проінформувати, що саме сьогодні, за поданням голови обласної державної адміністрації, я підписав розпорядження про звільнення глави Татарбунарської районної державної адміністрації,

– заявив Порошенко.

Відомо, що в Татарбунарському районі Одещини передбачалося ще в грудні минулого року передати в оренду земельну ділянку інвесторові під будівництво об'єктів альтернативної енергетики, зокрема для встановлення сонячної електростанції.

"Сьогодні, через півроку, підприємство не те що не почало будівельні роботи, вони навіть землю в оренду не отримали. Все це через те, що глава адміністрації Татарбунарського району, з невідомих мені причин, вважає за можливе не складати вже півроку відповідну угоду з підприємством", – наголосив Порошенко.

Якщо чиновники на місцях дозволяють собі утворювати перешкоди інвесторам в угоду якимось своїм інтересам – реакція повинна бути вкрай жорсткою. За поданням голови Одеської ОДА, мною підписано розпорядження про звільнення голови Татарбунарської райдержадміністрації. — Петро Порошенко (@poroshenko) 1 червня 2018 р.

До слова, на посаду голови Татарбунарської ОДА Олександр Кривенко був призначений Порошенком у квітні 2017 року. До цього він був заступником голови Березівської райадміністрації на Одещині.