Через спалювання листя і трави 15 гектарів лісу горіли на Чернігівщині: фото
На Чернігівщині горів ліс. Протягом всього дня, 22 квітня, пожежники гасили полум'я. Горіли хвойні дерева на 15 гектарах.
Аби загасити вогонь, довелося залучати авіацію, повідомляє ДСНС.
Читайте також: Хлопці пішли на барбекю і спалили ліс: студентів оштрафували на 15 мільйонів доларів
І тільки надвечір займання повністю ліквідували.
А загалом за останні 3 дні в Чернігівській області зафіксували 17 пожеж в екосистемах. Традиційно, причина загоряння – людська безвідповідальність. Місцеві спалюють листя та суху траву на присадибних ділянках, лишають вогонь без нагляду.
Рятувальники вкотре просять дотримуватися правил безпеки та не порушувати закон. Адже випалювання сухої рослинності або ж її залишків передбачає адміністративну відповідальність.
Довелося застосовувати авіацію
Та гасити вогонь згори
Пожежу гасили цілий день
А загалом за останні 3 дні в Чернігівській області зафіксували 17 пожеж
Спалювання листя і сухої трави стали причинами пожеж