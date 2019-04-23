Через спалювання листя і трави 15 гектарів лісу горіли на Чернігівщині: фото

На Чернігівщині горів ліс. Протягом всього дня, 22 квітня, пожежники гасили полум'я. Горіли хвойні дерева на 15 гектарах.

Аби загасити вогонь, довелося залучати авіацію, повідомляє ДСНС.

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І тільки надвечір займання повністю ліквідували.

А загалом за останні 3 дні в Чернігівській області зафіксували 17 пожеж в екосистемах. Традиційно, причина загоряння – людська безвідповідальність. Місцеві спалюють листя та суху траву на присадибних ділянках, лишають вогонь без нагляду.

Рятувальники вкотре просять дотримуватися правил безпеки та не порушувати закон. Адже випалювання сухої рослинності або ж її залишків передбачає адміністративну відповідальність.



Довелося застосовувати авіацію



Та гасити вогонь згори



Пожежу гасили цілий день



А загалом за останні 3 дні в Чернігівській області зафіксували 17 пожеж



Спалювання листя і сухої трави стали причинами пожеж