16:33
23 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробить риболовлю платною. Навіщо Маск заговорив російською
      Вєсті Кремля
      23:23, 22 квітня
      Вєсті.UA: Кого підтримує Ляшко. Вітаннячка з Ростову
      Вєсті.UA
      20:50, 22 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Перші дипломатичні кроки
      Згадати все
      20:07, 20 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Через спалювання листя і трави 15 гектарів лісу горіли на Чернігівщині: фото

      478 Читать новость на русском
      На Чернігівщині горів ліс
      На Чернігівщині горів ліс / Screenshot

      На Чернігівщині горів ліс. Протягом всього дня, 22 квітня, пожежники гасили полум'я. Горіли хвойні дерева на 15 гектарах.

      Аби загасити вогонь, довелося залучати авіацію, повідомляє ДСНС

      Читайте також: Хлопці пішли на барбекю і спалили ліс: студентів оштрафували на 15 мільйонів доларів

      І тільки надвечір займання повністю ліквідували.

      А загалом за останні 3 дні в Чернігівській області зафіксували 17 пожеж в екосистемах. Традиційно, причина загоряння – людська безвідповідальність. Місцеві спалюють листя та суху траву на присадибних ділянках, лишають вогонь без нагляду.

      Рятувальники вкотре просять дотримуватися правил безпеки та не порушувати закон. Адже випалювання сухої рослинності або ж її залишків передбачає адміністративну відповідальність.


      Довелося застосовувати авіацію


      Та гасити вогонь згори


      Пожежу гасили цілий день


      А загалом за останні 3 дні в Чернігівській області зафіксували 17 пожеж


      Спалювання листя і сухої трави стали причинами пожеж

      що робити із сухою травою і чому її не варто спалювати
      blog_ava
      Вибори президента України-2019: офіційні результати
      сьогодні
      277333
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Залаштунки "Голосу країни-9" і творчість: Оксана Муха відверто розповіла про життя після шоу
      сьогодні , 16:30 Залаштунки "Голосу країни-9" і творчість: Оксана Муха відверто розповіла про життя після шоу
      Юлія Михайлова 19
      Чем для экономики Украины опасен аудит и потеря независимости Нацбанка
      сьогодні , 16:03 Чем для экономики Украины опасен аудит и потеря независимости Нацбанка
      Сергій Фурса 191
      Євробачення-2019: що відомо про учасників другого півфіналу та їхні пісні
      сьогодні , 15:30 Євробачення-2019: що відомо про учасників другого півфіналу та їхні пісні
      Олена Кандяк 372
      Чи піде Зеленський на достроковий розпуск парламенту
      сьогодні , 13:30 Чи піде Зеленський на достроковий розпуск парламенту
      Крістіна Бердинських 2415
      Тест-драйв Lexus UX 250h: емоційний драйв
      22 квітня , 12:00 Тест-драйв Lexus UX 250h: емоційний драйв
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук