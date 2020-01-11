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      Через суперечки з Росією Білорусь підвищила податки на транзит нафти і погрожує його припинити

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      Білорусь підвищила податки на транзит російської нафти / neftianka.ru

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про підвищення податків на транзит нафти територією держави. Відтепер на транзит нафти і нафтопродуктів встановлено податок на прибуток у розмірі 50%.

      Це зроблено з метою формування джерела коштів для ліквідації можливих екологічних наслідків у разі аварії на магістральному нафтопроводі, повідомляє видання БелТА.

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      Так само це має уберегти від інших непередбачених ситуацій, пов'язаних з переміщенням нафти і нафтопродуктів територією Білорусі. Крім того, об'єктом оподаткування екологічним податком визнана транзитне транспортування територією Білорусі нафтопродуктів магістральними трубопроводами.

      Втім на підвищенні податку все не завершилося. Білоруське видання Tut.by пише, що влада держави готова повністю призупинити транзит російської нафти своєю територією.

      Вже є проект постанови уряду, який призупиняє транспортування нафти "Дружбою" в Європу. Нафта сьогодні дорога, а труба – найдешевший транспорт. Треба працювати по ньому. Тоді може бути альтернатива Росії,
      – повідомило джерело видання у білоруському уряді.

      Нафтова суперечка Росії і Білорусі. Що відомо?Ситуація з російською нафтою у Білорусі була аналогом ситуації з російським газом в Україні – контракт на постачання закінчувався 1 січня 2020 року, а сторони вперто не могли дійти згоди у низці питань.

      Раніше Олександр Лукашенко вже погрожував Росії обмеженням обсягів транзиту російської нафти територією Білорусі. Згодом зайшла мова про пошук альтернативних джерел.

      Білоруський президент хотів залучити до цього США або Саудівську Аравію, які є чи не найбільшими конкурентами Росії на нафтовому ринку. Втім експерти не виключають, що білоруський лідер вдався до банального шантажу, аби вибороти для своєї держави кращі умови.

      Згодом Росія припинила постачати Білорусі нафту, але це протривало лише декілька днів. Остання змогла доимогтися лише того, аби не платити премії постачальникам.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини Росії Нафта Новини Білорусі
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