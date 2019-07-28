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      Через суперечку Зеленського модель хоче оголитися

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      Володимир Зеленський і Борис Філатов на центральному мосту у Дніпрі
      Володимир Зеленський і Борис Філатов на центральному мосту у Дніпрі / "Відкритий"

      Модель з Дніпра та зірка Instagram Ася Міковіч заявила, що зніметься оголеною на Новому мосту в Дніпрі. Щоправда, зробить вона це, якщо шляхопровід відкриють до 14 вересня. Парі про останнє уклали мер Дніпра Борис Філатов і Президент України Володимир Зеленський.

      Таким своїм вчинком модель хоче підтримати міського голову Дніпра та тих хто вірить, що Центральний міст все ж відкриють до 14 вересня.

      До речі, у Дніпрі почали ремонтувати міст, через який сперечалися Зеленський та Філатов

      Якщо 14 вересня міст у Дніпрі здадуть у експлуатацію, то 15 вересня о 08:00 ми з фотографом Давидом Дубницьким повторимо цю зйомку без одягу,
      – так прокоментувала Ася свою світлину, де вона стоїть на незакінченому мосту.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Всем привет! Мэр Днепра из-за пари с президентом полностью перекрыл Центральный мост Днепра на ремонт до 14 сентября. На одном из букмекерских сайтов принимаются ставки на победу в этом споре. Коэффициент на победу мэра в данный момент в два раза меньше. В поддержу людей, которые сделали ставки на открытие моста в срок, заключаю пари. Если 14 сентября мост в Днепре будет сдан в эксплуатацию, то 15 сентября в 08:00 мы с @dubnitskiy_david повторим эту съёмку без одежды Фотограф: @dubnitskiy_david

      A post shared by Asi (@asi_mikovich) on

      На таку ініціативу молодої дівчини вже відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов. Чиновник закликав підтримати Асю та розповів, що вже зконтактувався з Давидом Дубницьким і домовився з ним про фотосесію. Також дніпровський міський голова підкреслив, що у фотографії в стилі ню Дубницький – реальний геній. Щоправда, оголеним Філатов фотографуватися не збирається.

      Чому Зеленьский і Філатов уклали парі щодо мосту

      Під час свого візиту до Дніпра президент Зеленський залишився дещо невдоволеним тим, що Центральний міст у Дніпрі почали ремонтувати в 2017 році та ще досі не завершили. Відтак гарант вирішив укласти парі з Філатовим, що останній подасть у відставку, якщо споруду до 14 вересня не відкриють. Міський голова Дніпра на це відповів згодою.

      Цікаво! Зеленський на Харківщині вкотре розбирався з чиновником: цього разу телефоном

      Що відомо про Новий або Центральний міст у Дніпрі? Відкрили його у 1966 році. Відтоді міст суттєво зруйнувався. Зокрема, на пішохідній частині зносилося покриття – величезні дірки загрожують пішоходам якщо не провалом, то втратою речей. Крім того, вік дався взнаки й на огородженнях, опорах освітлення, гідроізоляції, стійках опор і фундаменті, і це вже є вкрай небезпечним.

      У межах капітального ремонту, який розпочали у 2017 році на мості мають переробити електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса тощо.

      Міст, Дніпро, Центральний, новий, Зеленський, Філатов, парі
      Новий або Центральний міст у Дніпрі 

      з якими ще чиновниками сперечався зеленський:
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      Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Новини Дніпра Ремонт Борис Філатов Мода
      Джерело: 24 канал
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