Через суперечку Зеленського модель хоче оголитися

Модель з Дніпра та зірка Instagram Ася Міковіч заявила, що зніметься оголеною на Новому мосту в Дніпрі. Щоправда, зробить вона це, якщо шляхопровід відкриють до 14 вересня. Парі про останнє уклали мер Дніпра Борис Філатов і Президент України Володимир Зеленський.

Таким своїм вчинком модель хоче підтримати міського голову Дніпра та тих хто вірить, що Центральний міст все ж відкриють до 14 вересня.

До речі, у Дніпрі почали ремонтувати міст, через який сперечалися Зеленський та Філатов

Якщо 14 вересня міст у Дніпрі здадуть у експлуатацію, то 15 вересня о 08:00 ми з фотографом Давидом Дубницьким повторимо цю зйомку без одягу,

– так прокоментувала Ася свою світлину, де вона стоїть на незакінченому мосту.

На таку ініціативу молодої дівчини вже відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов. Чиновник закликав підтримати Асю та розповів, що вже зконтактувався з Давидом Дубницьким і домовився з ним про фотосесію. Також дніпровський міський голова підкреслив, що у фотографії в стилі ню Дубницький – реальний геній. Щоправда, оголеним Філатов фотографуватися не збирається.

Чому Зеленьский і Філатов уклали парі щодо мосту

Під час свого візиту до Дніпра президент Зеленський залишився дещо невдоволеним тим, що Центральний міст у Дніпрі почали ремонтувати в 2017 році та ще досі не завершили. Відтак гарант вирішив укласти парі з Філатовим, що останній подасть у відставку, якщо споруду до 14 вересня не відкриють. Міський голова Дніпра на це відповів згодою.

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Що відомо про Новий або Центральний міст у Дніпрі? Відкрили його у 1966 році. Відтоді міст суттєво зруйнувався. Зокрема, на пішохідній частині зносилося покриття – величезні дірки загрожують пішоходам якщо не провалом, то втратою речей. Крім того, вік дався взнаки й на огородженнях, опорах освітлення, гідроізоляції, стійках опор і фундаменті, і це вже є вкрай небезпечним.



У межах капітального ремонту, який розпочали у 2017 році на мості мають переробити електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса тощо.





Новий або Центральний міст у Дніпрі