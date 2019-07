Через суперечку Зеленського модель хоче оголитися

Всем привет! Мэр Днепра из-за пари с президентом полностью перекрыл Центральный мост Днепра на ремонт до 14 сентября. На одном из букмекерских сайтов принимаются ставки на победу в этом споре. Коэффициент на победу мэра в данный момент в два раза меньше. В поддержу людей, которые сделали ставки на открытие моста в срок, заключаю пари. Если 14 сентября мост в Днепре будет сдан в эксплуатацию, то 15 сентября в 08:00 мы с @dubnitskiy_david повторим эту съёмку без одежды Фотограф: @dubnitskiy_david

