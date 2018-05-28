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Через Telegram Роскомнадзор погрожує "зламати" App Store

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Telegram
Telegram / Getty images

Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Росії, більше відома як "Роскомнадзор", скерувала у компанію Apple лист з вимогою припинити поширення через онлайн-супермаркет App Store додаток месенджера Telegram.

Окрім цього Роскомнадзор вимагає від Apple припинити розсилку сервісних push-повідомлень від Telegram для російських користувачів.

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Щоб уникнути можливих дій Роскомнадзору із порушення функціонування зазначених вище сервісів Apple Inc, просимо Вас у найкоротший термін проінформувати нас про подальші дії Компанії, спрямовані на вирішення цих проблемних питань,
– йдеться в листі росслужби, який більше схожий на погрозу.

Як інформує "Интерфакс", керівник російського відомства Олександр Жаров заявив, що Роскомнадзор чекатиме відповіді від Apple "впродовж місяця", оскільки мова йде про "компанію з високим ступенем бюрократії".

Раніше він заявив, що Роскомнадзор веде переговори з Google і Apple про обмеження доступу до Telegram в їхніх онлайн-магазинах додатків.

Нагадаємо, 16 квітня суд у Росії дозволив Роскомнадзору заблокувати Telegram на території країни. При цьому засновник популярного в РФ месенджера Павло Дуров заявив, що його сервіс почне використовувати вбудовані механізми для обходу блокування. І вже через кілька годин після початку блокування, яке відбулося 17 квітня, весь Telegram продовжив роботу без будь-яких обмежень на території Росії. Згодом у Москві та інших містах Росії відбулись багатолюдні мітинги на підтримку Telegram.

Теги: Новини Росії Техно Apple Telegram
Джерело: 24 Канал
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