Через торгові "розбірки" між США і Китаєм страждає російський рубль

Російський рубль опинився у переліку валют, які демонструють падіння через загострення торговельних відносин між США та Китаєм.

Як інформує "Интерфакс", лідерами падіння, окрім рубля, стали також турецька ліра та південноафриканський ранд.

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Російський рубль подешевшав на майже 1%. 1 долар у Росії коштує 64 рублі.

Фахівці пояснюють, що такі економічні процеси відбуваються через торговельну політику між США та Китаєм.

Фактично ми можемо підтвердити, що США і Китай ведуть двосторонню торговельну війну,

– заявив старший валютний стратег Westpac Шон Келлоу.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням нових мит на китайську продукцію приблизно на 200 мільярдів доларів на рік.

Офіційний Пекін, в свою чергу, заявив, що запровадить заходи у відповідь.

До слова, після зустрічі з Дональдом Трампом у Сінгапурі 12 червня з візитом в Китай прибув лідер КНДР Кім Чен Ин.