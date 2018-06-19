15:33
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Через торгові "розбірки" між США і Китаєм страждає російський рубль

1540 Читать новость на русском
США і Китай обвалюють курс російського рубля
США і Китай обвалюють курс російського рубля / Колаж із соцмереж

Російський рубль опинився у переліку валют, які демонструють падіння через загострення торговельних відносин між США та Китаєм.

Як інформує "Интерфакс", лідерами падіння, окрім рубля, стали також турецька ліра та південноафриканський ранд.

Читайте також: Курс гривні восени відпустять, – аналітик

Російський рубль подешевшав на майже 1%. 1 долар у Росії коштує 64 рублі.

Фахівці пояснюють, що такі економічні процеси відбуваються через торговельну політику між США та Китаєм.

Фактично ми можемо підтвердити, що США і Китай ведуть двосторонню торговельну війну,
– заявив старший валютний стратег Westpac Шон Келлоу.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив запровадженням нових мит на китайську продукцію приблизно на 200 мільярдів доларів на рік.

Офіційний Пекін, в свою чергу, заявив, що запровадить заходи у відповідь.

До слова, після зустрічі з Дональдом Трампом у Сінгапурі 12 червня з візитом в Китай прибув лідер КНДР Кім Чен Ин.

Теги: Новини України Новини США Гроші Новини Росії Китай мито
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сьогодні, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 194
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сьогодні, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 499
Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
сьогодні, 13:00 Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
Тетяна Мартинюк 199
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сьогодні, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1672
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сьогодні, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 1036
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук