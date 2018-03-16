20:34
16 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-3°C
-1°C -9°C
  • субота
    -2°C -9°C
  • неділя
    -7°C -11°C
  • понеділок
    -6°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Небезпека для Жиріновського. Голос Кавказу
Вєсті Кремля
22:27, 15 березня
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, 15 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Через три роки після вбивства у Москві з'явилась меморіальна дошка пам'яті Бориса Нємцова

99 Читать новость на русском
У Москві відкрили меморіальну дошку пам'яті Бориса Нємцова
У Москві відкрили меморіальну дошку пам'яті Бориса Нємцова / Кадр з відео

У Москві на будинку на вулиці Мала Ординка, де проживав вбитий російський опозиціонер Борис Нємцов, встановили меморіальну таблицю його пам'яті.

Трансляцію встановлення на своєму Youtube-каналі вела кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак.

Дивіться також: Третя річниця вбивства Нємцова: чому Кремль намагається забути, а США – нагадати

Металеву табличку на стіну будинку особисто вішав син вбитого політика 23-річний Антон Нємцов.

Найоголовніше, що я хотів сказати це те, що мій батько був прекрасною людиною. Мій батько – великий політичний діяч і співавтор російської конституції – достойний того, щоб його пам'ять була увіковічнена. І через три роки після його смерті це нарешті сталось,
– зазначив син Нємцова.

Антон Нємцов згадав, що відкриття цієї меморіальної дошки не відбулось би без підтримки кандидатки у президенти Росії Ксенії Собчак.

Раніше донька Нємцова Жанна заявила, що не планує брати участі у цьому «політичному заході перед виборами».

Що цікаво, відкриття меморіальної таблиці пам'яті Бориса Нємцова відбулось за два дні до проведення у Росії президентських виборів у переддень так званого "дня тиші".

Читайте також: Кандидати в президенти Росії: хто чим прославився

Собчак пояснила, що дата вибрана не випадково, бо тільки 15 березня вдалось отримати дозвіл усіх мешканців на те, щоб на будинку, де він багато років проживав, змогли встановити пам'ятну таблицю.

Дивіться відео з трансляції відкриття меморіальної таблиці пам'яті Бориса Нємцова у Москві:

До слова, до третьої річниці з часу вбивства Бориса Нємцова площу перед посольством Росії у Вашингтоні назвали на його честь.

Теги: Вибори в Росії 2018 Новини Росії Ксенія Собчак Москва Борис Нємцов Вбивство Нємцова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук