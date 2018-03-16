Через три роки після вбивства у Москві з'явилась меморіальна дошка пам'яті Бориса Нємцова

У Москві на будинку на вулиці Мала Ординка, де проживав вбитий російський опозиціонер Борис Нємцов, встановили меморіальну таблицю його пам'яті.

Трансляцію встановлення на своєму Youtube-каналі вела кандидатка у президенти Росії Ксенія Собчак.

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Металеву табличку на стіну будинку особисто вішав син вбитого політика 23-річний Антон Нємцов.

Найоголовніше, що я хотів сказати це те, що мій батько був прекрасною людиною. Мій батько – великий політичний діяч і співавтор російської конституції – достойний того, щоб його пам'ять була увіковічнена. І через три роки після його смерті це нарешті сталось,

– зазначив син Нємцова.

Антон Нємцов згадав, що відкриття цієї меморіальної дошки не відбулось би без підтримки кандидатки у президенти Росії Ксенії Собчак.

Раніше донька Нємцова Жанна заявила, що не планує брати участі у цьому «політичному заході перед виборами».

Що цікаво, відкриття меморіальної таблиці пам'яті Бориса Нємцова відбулось за два дні до проведення у Росії президентських виборів у переддень так званого "дня тиші".

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Собчак пояснила, що дата вибрана не випадково, бо тільки 15 березня вдалось отримати дозвіл усіх мешканців на те, щоб на будинку, де він багато років проживав, змогли встановити пам'ятну таблицю.

Дивіться відео з трансляції відкриття меморіальної таблиці пам'яті Бориса Нємцова у Москві:

До слова, до третьої річниці з часу вбивства Бориса Нємцова площу перед посольством Росії у Вашингтоні назвали на його честь.