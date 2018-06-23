Через "Укрзалізницю" в Україні зривається програма дорожнього будівництва, – експерт

Українські металурги змушені скорочувати обсяги виробництва через збої та обмеження перевезень залізницею. Критична ситуація, як зазначають виробники, спостерігається на ділянці Комиш-Зоря-Волноваха, що веде до Маріуполя.

Через затримки залізничних вагонів один з меткомбінатів регіону зараз виготовляє вдвічі менше продукції, ніж дозволяють потужності підприємства, про це повідомляє телеканал 24.

За словами експертів, технічні можливості перегону Комиш-Зоря-Волноваха зараз не задовольняють потреби металургів, що загрожує скороченням ВВП України.

Металурги в Маріуполі знизили виробництво, бо немає сировини. За квітень-червень в Європу не поставлено 1 мільйон тонн української залізної руди, що продали. І по всій країні зриваються програми дорожнього будівництва. В мене питання, що ж все-таки відбувається постійно на "Укрзалізниці"? І прохання – допомогти "Укрзалізниці", щоб не було проблем з економікою України,

– заявив член парламентського комітету з питань транспорту Володимир Гусак.

Крім незадовільної пропускної здатності, також вказувалося на поганий стан локомотивів. Через їх зношеність залізниця скорочує кількість вагонів у складах потягів. А це суттєве зменшує обсяги перевезень готової продукції.