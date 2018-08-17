Через уніфікацію тарифів на порожняк українська продукція стане менш конкурентоспроможною

Уніфікація тарифів на порожняк призведе до зниження конкурентоспроможності української продукції на зовнішніх ринках.

Про це заявив глава Федерації металургів України Сергій Біленький, виступаючи на нараді в Державній регуляторної службі, передає Мінпром.

Він повідомив, що на замовлення Федерації державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза" провела аналіз проекту наказу Міністерства інфраструктури "Про внесенні змін у коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".

Згідно з висновками УПЕ, уніфікація тарифів на порожняк призведе до збільшення витрат вантажовідправників на 5,3 млрд грн в рік, що навіть вище ніж прогнозна цифра підрахована раніше в ФМУ - 5,1 млрд грн.

За словами С.Біленького, в своєму аналізі УПЕ звернула увагу на те, що зрівнювання класів вантажів під порожні вагони передбачає збільшення вартості за першим, другим класом і зниження на 25% у вартості по третьому класу. Але третім класом перевозиться всього лише 8% від загального обсягу вантажів "Укрзалізниці".

"Наприклад, по піску і щебеню, а це дуже низькомаржинальні вантажі, які дуже чутливі до вартості логістики в тому числі залізничної, подорожчання, за оцінками УПЕ складе близько 25 грн/тонну, для вугілля - 27 грн/тонну, для залізорудної сировини - 30 грн/тонну. У загальній структурі перевезень УЗ на ці вантажі припадає близько 65%", - підкреслив С.Біленький.

Глава ФМУ зазначив, що вітчизняні виробники вже втрачають свої експортні ринки.

"Ми частково втратили ринок Китаю, який не був компенсований європейськими ринками. Логістика в Китай з урахуванням вартості залізничних перевезень стає для нас все менш вигідною. Ми втрачаємо ці ринки, відповідно ми возимо менше, і "Укрзалізниця" у якій рентабельність напряму вантажних перевезень за оцінками УПЕ становить близько 23% втрачає дуже значні кошти, які він міг б разом з нами заробляти", - підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури і "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".