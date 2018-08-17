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Через уніфікацію тарифів на порожняк українська продукція стане менш конкурентоспроможною

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Залізничні вантажні перевезення
Залізничні вантажні перевезення / mind.ua

Уніфікація тарифів на порожняк призведе до зниження конкурентоспроможності української продукції на зовнішніх ринках.

Про це заявив глава Федерації металургів України Сергій Біленький, виступаючи на нараді в Державній регуляторної службі, передає Мінпром.

Він повідомив, що на замовлення Федерації державне підприємство "Укрпромзовнішекспертиза" провела аналіз проекту наказу Міністерства інфраструктури "Про внесенні змін у коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".

Згідно з висновками УПЕ, уніфікація тарифів на порожняк призведе до збільшення витрат вантажовідправників на 5,3 млрд грн в рік, що навіть вище ніж прогнозна цифра підрахована раніше в ФМУ - 5,1 млрд грн.

За словами С.Біленького, в своєму аналізі УПЕ звернула увагу на те, що зрівнювання класів вантажів під порожні вагони передбачає збільшення вартості за першим, другим класом і зниження на 25% у вартості по третьому класу. Але третім класом перевозиться всього лише 8% від загального обсягу вантажів "Укрзалізниці".

"Наприклад, по піску і щебеню, а це дуже низькомаржинальні вантажі, які дуже чутливі до вартості логістики в тому числі залізничної, подорожчання, за оцінками УПЕ складе близько 25 грн/тонну, для вугілля - 27 грн/тонну, для залізорудної сировини - 30 грн/тонну. У загальній структурі перевезень УЗ на ці вантажі припадає близько 65%", - підкреслив С.Біленький.

Глава ФМУ зазначив, що вітчизняні виробники вже втрачають свої експортні ринки.

"Ми частково втратили ринок Китаю, який не був компенсований європейськими ринками. Логістика в Китай з урахуванням вартості залізничних перевезень стає для нас все менш вигідною. Ми втрачаємо ці ринки, відповідно ми возимо менше, і "Укрзалізниця" у якій рентабельність напряму вантажних перевезень за оцінками УПЕ становить близько 23% втрачає дуже значні кошти, які він міг б разом з нами заробляти", - підкреслив він.

Як повідомлялося, раніше керівники профільних промислових асоціацій звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням дати відповідні доручення Міністерству інфраструктури і "Укрзалізниці" щодо відкликання та скасування проекту наказу міністерства "Про внесення змін до коефіцієнтів, які застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України, і пов'язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів".

Теги: Укрзалізниця Тарифи металургія вугільна промисловість Міністерство інфраструктури Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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