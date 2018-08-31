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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Через вбивство Захарченка окупанти закрили Донецьк і оголосили надзвичайний стан: фото

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Вбивство Захарченка у Донецьку 31 серпня
Вбивство Захарченка у Донецьку 31 серпня / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

31 серпня в окупованому Донецьку внаслідок вибуху був вбитий ватажок окупантів Олександр Захарченка. У місті оголосили надзвичайни стан.

Ввечері 31 серпня стало відомо, що у центрі Донецька прогримів вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко.

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Внаслідок вибуху також був поранений "міністр фінансів" так званої "ДНР" Олександр Тімофєєв з позивним "Ташкент".

У силових структурах окупаційної адміністрації Донецька поспішно заявили про затримання "українських диверсантів", яких підозрюють у вбивстві ватажка окупантів.

Водночас у СБУ підтвердили, що володіють інформацією про загибель Захарченка. У мережі з’явилось відео, зняте незадовго після вибуху в центрі Донецька.

Через вбивство Захарченка ввечері 31 серпня для в'їзду і виїзду був закритий окупований Донецьк.

"Интерфакс" з посиланням на представників окупаційної адміністрації Донецька пише, що місто закрили для в'їзду та виїзду, а так звана "народна міліція" намагається контролювати ситуацію.

Видання "Новости Донбасса" повідомляє, що через загибель Захарченка у місті оголосили надзвичайний стан і закрили усі блокпости.

Очевидці публікують у соцмережах відео, як по місту їздять БТРи та інша важка техніка.

Вбивство Захарченка БТР Донецьк
Після вбивства Захарченка у Донецьку оголосили надзвичайний стан

 

 

Теги: Новини Донецька Новини України Вбивство Захарченка Вибух Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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