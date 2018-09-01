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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Через вбивство Захарченка ватажок "ЛНР" втік з фейкової республіки

8932 Читать новость на русском
"Голова ради міністрів "ЛНР" Сергій Козлов
"Голова ради міністрів "ЛНР" Сергій Козлов / Фото з соцмереж

"Голова ради міністрів "ЛНР" Сергій Козлов заявив, що після вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка їде з окупованого Луганська.

Про це він написав у Facebook.

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"У зв'язку з ситуацією, що склалася, у цілях безпеки, на деякий час залишаю територію Луганської народної республіки. Прошу всіх зберігати спокій і не піддаватися паніці. Ворог буде переможений. Ми помстимося за смерті наших близьких", – написав він.

У коментарях під заявою лідера проросійських бойовиків Луганщини користовучі засудили цей вчинок. 

Це 1-го вересня! не виходити на вулицю", а самі – на лижі? Ви правда думаєте, що населення Вас завтра буде підтримувати на виборах після таких "героїчних" вчинків?, 
– обурюються користувачі.


Заява Козлова у Facebook.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. На його місце тимчасово призначили нового "главу республіки". Ним став екс-менеджер "Шахтаря" Дмитро Трапезніков.

 

 

Теги: Новини України Новини політики Вбивство Захарченка Війна на Донбасі Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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