Через вибух у будинку в Росії введено режим надзвичайної ситуації, на місце прибув Путін

Губернатор Челябінської області Борис Дубровський ввів режим надзвичайної ситуації на території регіону після вибуху газу в житловому будинку в Магнітогорську.

Про це повідомляється в документі, опублікованому на сайті губернатора.

24 канал повідомляв, що 31 грудня вранці у Магнітогорську в результаті вибуху газу стався обвал одного з під'їздів багатоповерхівки на проспекті Карла Маркса. Евакуйовано 16 осіб, 4 загинули. Невідомою залишається доля близько 70 осіб.

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Так, режим надзвичайної ситуації вводиться з 8:00 на території регіону. Зоною НС визначена вулиця Карла Маркса в Магнітогорську.

Тим часом служба газорозподілу повідомила про технічну справність газових мереж у магнітогорському будинку, де вибухнув газ.

"Планове технічне обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання багатоквартирного будинку в Магнітогорську, де в понеділок стався вибух побутового газу, було проведено в березні 2018 року", – повідомляє прес-служба АТ "Газпром газорозподіл Челябінськ".

Через вибух до Магнітогорська прибув президент Росії Володимир Путін, повідомляє "Интерфакс". Передбачається, що він зустрінеться з постраждалими від вибуху та керівництвом регіону.