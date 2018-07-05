Через вибухи саморобних феєрверків у Мексиці загинуло 19 осіб, ще 30 – отримали поранення

Дев'ятнадцять людей загинуло та ще щонайменше 31 особа отримала поранення внаслідок вибухів саморобних феєрверків у містечку Тультепек, розташованому неподалік столиці Мексики – Мехіко.

Серед загиблих – чотири пожежники та двоє поліцейських, які кинулись на допомогу потерпілим після першого вибуху, пише AP.

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Із відео, зробленого неподалік, видно великі стовпи диму, що піднімаються в районі вибухів – у місті Тультепек.

А на фото, випущених місцевими засобами масової інформації, видно, що у місцевості поблизу міста були зруйновані будівлі та випалена земля.



Місце масштабних вибухів саморобних феєрверків

Зазначається, що багато жителів Тультепека займаються виробництвом і продажем саморобних феєрверків, тому вибухи в місті стали звичайним явищем.

Найсмертоносніший вибух в Тультепеці стався в 2016 році. В результаті вибуху на ринку феєрверків Сан-Пабліто в муніципалітеті Тультепек загинули кілька десятків людей.