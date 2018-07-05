00:07
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
28°C 15°C
  • субота
    25°C 18°C
  • неділя
    26°C 19°C
  • понеділок
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, 4 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Через вибухи саморобних феєрверків у Мексиці загинуло 19 осіб, ще 30 – отримали поранення

108 Читать новость на русском
Серед загиблих – чотири пожежники та двоє поліцейських
Серед загиблих – чотири пожежники та двоє поліцейських / theguardian.com

Дев'ятнадцять людей загинуло та ще щонайменше 31 особа отримала поранення внаслідок вибухів саморобних феєрверків у містечку Тультепек, розташованому неподалік столиці Мексики – Мехіко.

Серед загиблих – чотири пожежники та двоє поліцейських, які кинулись на допомогу потерпілим після першого вибуху, пише AP.

Читайте також: У Канаді через аномальну спеку загинули десятки людей

Із відео, зробленого неподалік, видно великі стовпи диму, що піднімаються в районі вибухів – у місті Тультепек.

А на фото, випущених місцевими засобами масової інформації, видно, що у місцевості поблизу міста були зруйновані будівлі та випалена земля.

Мексика вибух феєрверків
Місце масштабних вибухів саморобних феєрверків

Зазначається, що багато жителів Тультепека займаються виробництвом і продажем саморобних феєрверків, тому вибухи в місті стали звичайним явищем.

Найсмертоносніший вибух в Тультепеці стався в 2016 році. В результаті вибуху на ринку феєрверків Сан-Пабліто в муніципалітеті Тультепек загинули кілька десятків людей.

 

Теги: Жертви Мексика Вибух
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада
5 липня, 22:16 Головні новини 5 липня: вирок Балуху, вбивство поліцейського і неспокійна Рада
2186
Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
5 липня, 22:00 Закон об информационных угрозах: если вы не компетентны в вопросе кибер угроз, спросите эксперта
Семен Кабакаєв 98
У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
5 липня, 21:30 У мене є мільйони, елітні годинники, колекції картин, але немає житла: "сумна" історія судді
Ірина Шиба 769
Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
5 липня, 15:44 Чи слідкуєте ви за скандалом між Холодницьким і Ситником?
336
У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб
5 липня, 21:01 У Росії футбол прив’язують до політики – це маячня, – Юрій Вернидуб
Іван Вербицький 857
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук