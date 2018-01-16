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Через відсутність карет "швидкої" у Львові медики їхали на екстрений виклик годину

22:19, 16 січня 384 Читать новость на русском

75-річна львів'янка, у якої стався інфаркт, померла, не дочекавшись медичної допомоги. Адже на екстрене повідомлення "швидка" приїхала тільки за годину.

Напередодні нового року 75-річній Марії Пришляк стало погано. Вона знепритомніла. Рідні тричі телефонували до "швидкої". Просили приїхати, бо у жінки, можливо, інфаркт.

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"Перший раз виклик був о 17:55, о 17:56 приблизно вже закінчили розмову, о 18:20 відповідно другий раз був виклик, вибігав і ще раз зателефонував о 18:42. Приблизно о 19:00 приїхала нарешті "швидка", – розповів син померлої жінки Роман Пришляк.

Та було вже пізно. Маму Романа не врятували. Медики констатували смерть від інфаркту.

Я робив штучне дихання, вона (лікарка швидкої допомоги – 24) непрямий масаж серця, так хвилин 5. Тоді вона каже: "Ну, бачите, це нічого не допомагає, ми так можемо й годину робити, немає сенсу". Так, немає,
– згадує Роман.

У "швидкій" вини не визнають. Виправдовуються: на найближчій підстанції вільних бригад не було. Всі поїхали на екстрені виклики. Тому довелося відправляти машину зі станції, що розташована далі. Та й то після того, як бригада звільнилася з попереднього виклику.

Зараз у Львові працює, в кращому випадку, 35 бригад "швидких". А викликів до диспетчерів щодня – понад 400. Щоби приїжджати вчасно, на Львівщині треба півсотні сучасних карет швидкої допомоги. Торік обласна рада закупила лише чотири. Цього року обіцяють стільки ж.

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Тим часом Роман Пришляк поскаржився на роботу "швидкої" до поліції. Там перевіряють, чи не порушили медики закону. Бо приїздити на екстрені виклики "швидка" таки має за 10 хвилин. На всі інші – до 20-ти.

Теги: Новини України Новини Львова Лікування
Джерело: 24 Канал
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