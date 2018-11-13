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      Через відсутність тепла в українському місті закривають школи

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      У Херсоні призупинять навчання у школах
      У Херсоні призупинять навчання у школах / Ілюстративне фото

      У школах Херсону через відсутність опалення з 14 по 17 листопада буде призупинено навчання. Це торкнеться 13 місцевих шкіл.

      Про це повідомляє прес-служба Херсонської міськради.

      Так, учні шкіл, постачальником теплоносіїв яких є АТ "Херсонська ТЕЦ", йдуть на вимушені канікули. Мовиться про школи №4, 7, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 53, Фізико-технічний ліцей, Центр освіти молоді, спецшколу №1.

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      Водночас заклади дошкільної освіти працюватимуть у звичайному режимі, у дитсадках встановлять обігрівальні пристрої. Діти, які не відвідуватимуть дитсадки у період відсутності опалення, вважатимуться відсутніми з поважних причин.

      До слова, поліція Дніпропетровщини відкрила кримінальну справу через несвоєчасну подачу тепла у помешкання жителів Кривого Рогу.

       

      Теги: Новини України Новини Херсона Освіта комунальні послуги Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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