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Через відзначення Дня Національної поліції у Києві обмежать рух

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Через відзначення Дня Національної поліції у Києві обмежать рух
Через відзначення Дня Національної поліції у Києві обмежать рух / Ілюстративне фото

У зв'язку з проведенням урочистих заходів на честь відзначення Дня Національної поліції України на Софійській площі, буде заборонено рух транспортних засобів орієнтовно з 12:00 до 19:00 годин.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. 

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Рух буде обмежено такими вулицями: 

- Володимирським проїздом (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Малою Житомирською);

- вулицею Володимирською (від перехрестя з вул. Рейтарською до перехрестя з вул. Великою Житомирською);

- провулком Рильським.

Нагадаємо, цьогоріч 4 липня в Україні уперше відзначається День Національної поліції. До цього часу професійне свято Національної поліції України відзначалося 4 серпня, в день підписання Президентом закону "Про Національну поліцію".

Теги: Новини Києва Поліція Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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