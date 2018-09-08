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Через викиди у Криму дорослі і діти звертаються до лікарень на Херсонщині: відома кількість

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Через викиди у Криму дорослі і діти звертаються до лікарень на Херсонщині
Через викиди у Криму дорослі і діти звертаються до лікарень на Херсонщині / Ілюстративне фото

До медичних закладів Херсонщини зі скаргами на здоров’я станом на 7 вересня звернулися 23 жителі двох районів, наближених до заводу "Кримський титан", що розташований в окупованому Криму.

Про це 8 вересня повідомила прес-служба Херсонської обласної державної адміністрації.

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Там уточнили, що до закладів охорони здоров’я Чаплинського та Каланчацького районів звернулося 23 особи, з них 10 дітей.

У структурі тих, хто звернулися – 15 осіб мали назофарингіальні симптоми, з них дітей – 5 осіб; висип на шкірі – 8 осіб, з яких дітей – 5,
– мовиться у повідомленні.

До дитячої обласної клінічної лікарні госпіталізовано 4 дітей, з яких 2 – з проблемних територій.

Окрім того, 7 вересня до дитячого закладу санаторного типу "Таврія" у Скадовську скеровано на оздоровлення 170 дітей, 11 вчителів, 15 батьків, 1 вагітна, 1 дитина до 1 року із села Преображенка Каланчацького району.

Нагадаємо, через викиди заводу "Кримський титан" по допомогу до лікарень звернувся 61 український прикордонник.

ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ ПІСЛЯ ВИКИДУ НА ЗАВОДІ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН":
Теги: Новини Херсона Хімвикид в Армянську Новини Криму Новини України Діти і неповнолітні Здоров'я Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
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