Через воєнний стан на баскетбольний матч в Україні направили спеціальну делегацію
У Словенії, яка 29 листопада має зіграти проти України в Запоріжжі, заявили, що відстежують ситуацію в Україні, пов'язану з воєнним станом.
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Зокрема, про це заявив секретар Федерації баскетболу Словенії Грега Брезовец, інформує Xsport.
Ми перебуваємо в постійному контакті з організаторами матчу в Запоріжжі, поліцією, словенським посольством в Києві і FIBA, яка направила спеціальну делегацію на місце проведення матчу. Ми припускаємо, що буде створена абсолютно нормальна ситуація для проведення гри,
– заявив Брезовец.
Секретар словенської федерації також підкреслив, що немає ніяких натяків про можливе скасування матчу.
Наскільки нам відомо, UEFA не ставить під сумнів проведення матчу Ліги Європи з футболу між "Арсеналом" і "Ворсклою". Ми впевнені, що в Україні все пройде нормально, хоча дійсно постійно відстежуємо ситуацію,
– резюмував чиновник.
Нагадаємо, що Федерація футболу України зробила заяву у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".