Через воєнний стан на баскетбольний матч в Україні направили спеціальну делегацію

У Словенії, яка 29 листопада має зіграти проти України в Запоріжжі, заявили, що відстежують ситуацію в Україні, пов'язану з воєнним станом.

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Зокрема, про це заявив секретар Федерації баскетболу Словенії Грега Брезовец, інформує Xsport.

Ми перебуваємо в постійному контакті з організаторами матчу в Запоріжжі, поліцією, словенським посольством в Києві і FIBA, яка направила спеціальну делегацію на місце проведення матчу. Ми припускаємо, що буде створена абсолютно нормальна ситуація для проведення гри,

– заявив Брезовец.

Секретар словенської федерації також підкреслив, що немає ніяких натяків про можливе скасування матчу.

Наскільки нам відомо, UEFA не ставить під сумнів проведення матчу Ліги Європи з футболу між "Арсеналом" і "Ворсклою". Ми впевнені, що в Україні все пройде нормально, хоча дійсно постійно відстежуємо ситуацію,

– резюмував чиновник.

Нагадаємо, що Федерація футболу України зробила заяву у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".