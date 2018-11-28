Через воєнний стан в Україні бойовики привели свої сили до вищого ступеня бойової готовності

Після введення в дію воєнного стану в Україні російські окупаційні сили на Донбасі привели своїх бойовиків до вищого ступеня бойової готовності. Окрім того, окупанти посилюють психологічний тиск на жителів окупованого Донбасу.

Про це на брифінгу розповів речник Міністерства оборони України, полковник Олексій Чорнобай з посиланням на інформацію від української розвідки.

У розвідці уточнили, що для запобігання втрати контролю за розвитком суспільно-політичної ситуації у зв’язку із введенням воєнного стану у низці областей України, окремі з’єднання і частини першого та другого армійських корпусів збройних сил Росії на Донбасі приведені до вищого ступеня бойової готовності.

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Крім того, протягом попереднього тижня під приводом навчань з реагування на аварії техногенного характеру окупанти проводили демонстраційні акції можливостей сил і засобів "міністерства надзвичайних ситуацій" і "міністерства оборони ДНР" щодо їхніх дій у разі загострення ситуації.

В обох випадках, з метою чергових нав’язувань суспільству антиукраїнських настроїв та виправдання російської агресії проти України, противником було використано типовий російський сценарій поширення неправдивої та викривленої інформації про загрозу здійснення Об’єднаними силами диверсій у місцях зберігання хімічних та отруйних речовин,

– додав Чорнобай.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень, а загалом 24 українських моряки потрапили в полон та були арештовані. Росія також затримала 3 захоплені українські кораблі.



Увечері 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Вранці 28 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згодом закон про воєнний стан підписав і Президент України Петро Порошенко.



Офіційно воєнний стан в 10 областях України почав діяти 28 листопада і триватиме до 26 грудня.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за нього голосує Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео