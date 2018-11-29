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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ НОВИНИ ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Через воєнний стан в Україні скасовують футбольний матч

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      Матчі футзальних збірних України та Португалії не відбудуться у Запоріжжі
      Матчі футзальних збірних України та Португалії не відбудуться у Запоріжжі / futsal.com.ua

      Матчі за участі футзальних збірних України та Португалії, які мали пройти 4-5 грудня у Запоріжжі, не відбудуться.

      Федерація футболу Португалії надіслала Асоціація футзалу України звернення, в якому повідомила, що збірна Португалії з футзалу відмовляється прибути до Запоріжжя у зв’язку з введенням воєнного стану в окремих областях нашої країни.

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      Причиною такого рішення стали рекомендації МЗС Португалії та УЄФА.

      "У свою чергу, українська сторона запропонувала розглянути можливість проведення поєдинків в іншому місті нашої країни, яке не знаходиться у зоні дії воєнного стану. Таким чином, питання щодо товариських матчів збірної України у заздалегідь заплановані дати УЄФА перебуває на стадії розгляду", – йдеться у повідомленні на сайті української федерації.

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      У федерації відзначили, що інформацію щодо процедури повернення квитків на зазначені поєдинки буде надано найближчим часом. Також там  повідомили, що інші заплановані заходи залишаються у силі.

      Нагадаємо, що УЄФА переніс матч 5-го туру Ліги Європи "Ворскла" – "Арсенал" з Полтави у Київ.

      Теги: Спорт Воєнний стан в Україні Футзал
      Джерело: 24 Канал
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