Через воєнний стан в Україні скасовують футбольний матч

Матчі за участі футзальних збірних України та Португалії, які мали пройти 4-5 грудня у Запоріжжі, не відбудуться.

Федерація футболу Португалії надіслала Асоціація футзалу України звернення, в якому повідомила, що збірна Португалії з футзалу відмовляється прибути до Запоріжжя у зв’язку з введенням воєнного стану в окремих областях нашої країни.

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Причиною такого рішення стали рекомендації МЗС Португалії та УЄФА.

"У свою чергу, українська сторона запропонувала розглянути можливість проведення поєдинків в іншому місті нашої країни, яке не знаходиться у зоні дії воєнного стану. Таким чином, питання щодо товариських матчів збірної України у заздалегідь заплановані дати УЄФА перебуває на стадії розгляду", – йдеться у повідомленні на сайті української федерації.

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У федерації відзначили, що інформацію щодо процедури повернення квитків на зазначені поєдинки буде надано найближчим часом. Також там повідомили, що інші заплановані заходи залишаються у силі.

Нагадаємо, що УЄФА переніс матч 5-го туру Ліги Європи "Ворскла" – "Арсенал" з Полтави у Київ.