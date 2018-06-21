Через "євробляхи" на Львівській митниці проведуть перевірки: Гройсман пригрозив звільненнями

На Львівську митницю чекають ретельні перевірки, зокрема, у зв’язку із масовим в'їздом в Україну автомобілів з іноземною реєстрацією. Більшість таких авто, які перебувають в Україні, потрапили до країни саме через митниці західних областей.

Про це 21 червня під час селекторної наради з питань ситуації на кордоні і припинення контрабандних схем заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє "РБК-Україна".

"Будемо перевіряти ретельно, будете говорити не тільки з прокурором, ви можете бути звільнені. І потім будете говорити з прокурором чи з представником Національного антикорупційного бюро", – пригрозив глава уряду.

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Ви мені всі набридли, тому що ви маєте все робити для того, щоб робити Україну багатшою, а не виконувати функції, щоб в Україну щось заїжджало. Ви заробляєте тисячі, чи десятки тисяч, чи мільйони, а Україна втрачає мільярди,

– наголосив Гройсман.

У свою чергу генпрокурор Юрій Луценко розповів, що на сьогодні в Україні перебувають 300 тисяч автомобілів "євробляхах", і більшість з них потрапили до України саме через митниці західних областей.

"Через вас пройшли десятки тисяч таких автомобілів, які зараз, не сплативши жодних митних платежів, ускладнили, так м’яко скажу, ситуацію на дорогах України. В цьому випадку повнота відповідальності лежить саме на вас і на всіх ваших колегах по Західній Україні в першу чергу. Я не знаю, чи ви дійсно не знаєте цифру кількості таких автомобілів, але цифру, скільки коштує пропустити такий автомобіль – точно знаєте, тому прошу бути готовим до розмови з прокурором з цього приводу", – звернувся Луценко до керівника Львівської митниці.

До слова, раніше голова громадської організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич розповів, що приблизно 80% українців готові витратити від 500 до 1000 євро для того, щоб розмитнити автомобіль при середній вартості транспорту 2000 євро.