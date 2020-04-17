Через забруднення в Києві спецавтомобілі почали мити вулиці, – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на погіршення повітря у столиці та повідомив, що у місто вже виїхали спеціальні автомобілі, аби мити вулиці.

Про це Кличко написав увечері 16 квітня у своєму фейсбуці. Зверніть увагу COVID-19 у Києві: захворіли вже 644 людини Мер Києва додав, що "через пожежі в зоні відчуження" наступними днями у Києві збільшать кількість очисної техніки на вулицях. Забруднення повітря в Києві: що відомо У першій половині 16 квітня піщана буря піднялася на Київщині. Небо над Києвом і областю одразу ж змінилося в кольорі, через пісок у повітрі видимість значно погіршилася.

Через сильний вітер знову виникла пожежа у районі Чорнобильської зони. Ситуація досі загрозлива, адже негода роздмухує тління та не дає змоги надзвичайникам використовувати для гасіння авіацію.

Увечері 16 квітня дим із Чорнобильської зони прийшов на Київ, повітря у столиці стало найзабрудненішим у світі. Влада закликає людей зачинити вікна і не виходити на вулицю.

Станом на північ 17 квітня Київ все ще на першому місці серед найбрудніших міст світу