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      Через забруднення в Києві спецавтомобілі почали мити вулиці, – Кличко

      -
      Віталій Кличко – міський голова Києва / КМДА

      Міський голова Києва Віталій Кличко відреагував на погіршення повітря у столиці та повідомив, що у місто вже виїхали спеціальні автомобілі, аби мити вулиці.

      Про це Кличко написав увечері 16 квітня у своєму фейсбуці.

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      Мер Києва додав, що "через пожежі в зоні відчуження" наступними днями у Києві збільшать кількість очисної техніки на вулицях. 

      Забруднення повітря в Києві: що відомо

      • У першій половині 16 квітня піщана буря піднялася на Київщині. Небо над Києвом і областю одразу ж змінилося в кольорі, через пісок у повітрі видимість значно погіршилася.
      • Через сильний вітер знову виникла пожежа у районі Чорнобильської зони. Ситуація досі загрозлива, адже негода роздмухує тління та не дає змоги надзвичайникам використовувати для гасіння авіацію. 
      • Увечері 16 квітня дим із Чорнобильської зони прийшов на Київ, повітря у столиці стало найзабрудненішим у світі. Влада закликає людей зачинити вікна і не виходити на вулицю.


      Станом на північ 17 квітня Київ все ще на першому місці серед найбрудніших міст світу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Пожежа в Чорнобильській зоні Пожежа Екологія Віталій Кличко Надзвичайні ситуації Новини Києва Новини України
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