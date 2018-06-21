Через забудькуватість водія вибухнула заправка: відео з місця події

У середу вночі, 20 червня, на автомобільній заправці "БРСМ-Нафта", що розміщується на трасі Київ–Житомир, стався вибух палива і, як наслідок, пожежа на АЗС.

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Як зазначили правоохоронці, причиною інциденту стала забудькуватість водія, який не витягнув зарядний пістолет з горловини паливного бака.

Водій вирішив обслужити себе сам, вставив пістолет в горловину паливного бака, після чого забув витягнути пістолет і почав рух в бік виїзду з АЗС, в результаті чого топливороздаткова колонка була зірвана з кріплень, впала і почався витік газу,

– йдеться в повідомленні.

Як повідомили в поліції, розпочалася пожежа, загорілося обладнання, після чого пролунав вибух. Завдяки встановленій протипожежній системі, вогонь було погашено протягом 11 хвилин.

Сам же винуватець інциденту з місця пригоди зник, співробітники заправки викликали поліцію. Слідчими було відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 194 ККУ (Знищення і пошкодження чужого майна суспільно небезпечним способом).

Відео, на якому видно дії водія, що спричинили вибух автозаправки

Нагадаємо, минулого тижня до медичного закладу госпіталізували четверо дітей, які постраждали внаслідок вибуху в автомобілі "Волга". Діти гралися у відкритій машині, коли знайшли невідомий пристрій і спробували його відкрити. За попередніми даними поліції, розірвалася граната РГД-5.