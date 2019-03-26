Через захмарні тарифи на газ оштрафували чотири облгази

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала чотири облгази. Планують оштрафувати – ще чотири.

Згідно із повідомленням НАК "Нафтогаз України" у Facebook, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугуже оштрафувала Хмельницькгаз, Закарпатгаз, Івано-Франківськгаз та Харківгаз.

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Ці облгази зобов'язали зробити перерахунок всім споживачам до 12 квітня.

"НКРЕКП оштрафувала Хмельницькгаз, Закарпатгаз, Івано-Франківськгаз та Харківгаз та зобов'язала зробити перерахунок всім споживачам до 12 квітня. А ще регулятор звернувся до АМКУ щодо ознак зловживання облгазами монопольним становищем", – ідеться у повідомленні.

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Перевірки щодо незаконних донарахувань облгазів та газзбутів групи РГК тривають. Цього разу через застосування "газових коефіцієнтів" планують оштрафувати Чернівцігаз, Запоріжгаз, Чернігівгаз та Львівгаз. Їх мають зобов'язати провести перерахунок обсягів споживання по всіх побутових споживачах до 18 квітня.

Раніше ще сім приватних фірташевських компаній Вінницягаз, Волиньгаз, Київоблгаз, Хемльницькгаз, Закарпатгаз, Івано-Франківськгаз, Харківгаз були спіймані на незаконних додаткових нарахуваннях обсягів газу побутовим споживачам.

Що змінилося в цінах на газ?Завдяки низьким цінам на газ на світових ринках, ринкова вартість газу в Україні наразі є нижчою за регульовану державою. Тому "Нафтогаз" вирішив з 1 квітня продавати газ для промисловості за нижчими цінами, ніж ціни на газ для населення – по 8 гривень 38 копійок за "куб". Для побутових споживачів ця ціна – 8 гривень 55 копійок. А з 1 травня ціна газу для населення становитиме 9,3 гривні за кубометр.