Через "замінований" ринок у Києві евакуювали тисячу людей

Через повідомлення про мінування ринку в Деснянському районі Києва, поліція евакуювала близько 1 тис.ячу людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомив відділ комунікації поліції міста Києва, повідомлення про вибухівку на ринку на вул. Попудренка, надійшло до столичної поліції від жінки об 11:15 ранку.

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За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального управління та фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками й рятувальники.

Подію зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Правоохоронці спрямовують зусилля на встановлення і затримання людини, яка повідомила про вибухівку.