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      Через заяви про "російський Крим" делегація України покинула зал нарад ОБСЄ

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      У Варшаві представники ОБСЄ обговорюють свободу слова
      У Варшаві представники ОБСЄ обговорюють свободу слова / АТР

      Українська делегація припинила участь в засіданні ОБСЄ. Наразі дипломати консультуються з партнерами, як діяти далі. Відбулося це 17 вересня у Варшаві, де триває щорічна нарада ОБСЄ щодо дотримання державами-учасниками прав і свобод людини.

      Представники російських пропагандистів, зокрема журналісти, під час представлення говорили: "Крим, Росія". Про це повідомив телеканал АТР.

      Читайте також: Як і коли Крим може повернутися під контроль України: заява ексгенсека НАТО

      Мовиться про те, на засідання ОБСЄ у Варшаві приїхала Марія Волконська – головна редакторка пропагандистських видань "Кримська газета" і "Кримський журнал", які обслуговують інтереси окупантів. Вона й назвала Крим російським, щойно отримавши слово. Її виступ одразу зупинили.

      Ще ж і надто – генеральний директор пропагандистського телеканалу "Міллет" Ервін Мусаєв почав скаржитися на блокаду Криму з боку України. Його виступ теж перервали, аргументуючи міжнародними документами.

      Утім, українська делегація вирішила на знак протесту щодо цих заяв наразі припинити участь у нараді ОБСЄ.

      Зауважимо, що нарада ОБСЄ розпочалася 16 вересня, а завершиться 27. У переддень делегації країн-учасниць обговорили захист прав людей, окупацію Криму та санкції щодо Російської Федерації.

      Примітно, що представник США заявив: мовити про зняття санкцій можна лише тоді, коли Росія поверне Крим під контроль Україні. Цим словам аплодував увесь зал.

      Як Росія захопила Крим?Почалося все 20 лютого 2014 року, коли в Україні тривав Євромайдан. Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків під прикриттям Чорноморського флоту РФ. Паралельно прийшли російські "казаки" як начебто "самооборона Криму". Вони фактично взяли півострів під свій контроль.

      16 березня Росія провела "референдум" про приєднання Криму до РФ – незаконний та зі сфальсифікованими результатами. Його не визнали ні Україна, ні інші країни цивілізованого світу. Однак "референдум" послугував Кремлю підставою для "приєднання" півострова до Росії.

      Світ розуміє. що Росія незаконно анексувала український Крим. За це проти окупантів були введені жорсткі економічні санкції.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Новини Польщі ОБСЄ Російська пропаганда
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