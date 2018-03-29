Через збій у роботі Telegram шахраї нажились на 30 тисяч доларів

Через масштабний збій у роботі месенджера Telegram шахраї заробити близько 30 тисяч доларів на фальшивому пості Павла Дурова.

Про це повідомляє Ain.ua.

Так, після збою в Telegram шахраї розмістили в мережі фейкове вибачення Павла Дурова з обіцянкою про повернення в двократному розмірі вкладеної криптовалюти у певний інтернет-гаманець.

Багато користувачів повірили фейковому "Дурову", тож вирішили вкладати кошти. Таким чином шахраям вдалося зібрати 27,8 тисяч доларів.

При цьому у прес-службі Telegram заявили, що месенджер вже відновив свою роботу.

Нагадаємо, вранці 29 березня у месенджері Telegram трапився масштабний збій в роботі. Зокрема, проблеми виникли у користувачів по всій Європі, в тому числі і в Україні, а також на Близькому Сході та в Росії.