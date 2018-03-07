Через жіноче ралі перекриють Хрещатик

8 березня у Києві буде перекрито рух Хрещатиком у зв'язку з проведенням "Великого жіночого ралі".

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

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"Завтра з 8:00 до 22:00 під час підготовки та проведення заходу буде заборонено рух усіх видів транспорту на вул. Хрещатик. Департаменту охорони здоров'я доручено забезпечити чергування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Рух перекриють на відрізку від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.

Для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій також чергуватимуть пожежно-рятувальна та аварійно-рятувальна техніка.