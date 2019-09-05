14:55
5 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін хоче посадити всіх. Інновації по-російськи
      Вєсті Кремля
      21:50, 4 вересня
      Вєсті.UA: Хто заздрить Зеленському. Універсальна відмазка Порошенка
      Вєсті.UA
      20:49, 4 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, 4 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Через зміни до Податкового кодексу Україна втратить ринок Китаю

      392 Читать новость на русском
      Податковий кодекс
      Податковий кодекс / zp.depo.ua

      Зміни до Податкового кодексу будуть мати катастрофічні наслідки.

      В цьому впевнені представники металургійної галузі України.

      Президент ОП "Укрметалургпром" О. Каленков та голова Федерації металургів України С. Біленький звернулись спільним листом до Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Олексія Гончарука з проханням не допустити катастрофічних наслідків через пропоновані зміни до Податкового кодексу.

      Вони вказують, що проєкту Закону № 1210 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" викликає дуже серйозне занепокоєння у представників залізорудних гірничо-видобувних підприємств України.

      Мова йде про зміни підходу до визначення бази оподаткування рентних платежів на видобування залізної руди.

      Запропонований підхід до визначення рентних платежів не стимулюватиме розвиток подальших технологічних переділів та підвищення якості продукції – простіше буде виробляти та продавати найпримітивніший продукт з низькою додатковою вартістю, ніж металопродукцію третього переділу, оскільки собівартість останнього стане неконкурентною,
      – пояснюється у листі.

      Також Каленков та Біленький зазначають, що прийняття проєкту Закону негативно позначиться і на собівартості продукції. А це призведе до того, що українські ГЗК втратять світові ринки збуту, зокрема, ринок Китаю, на який приходиться понад 20% українського експорту залізорудної сировини.

      "Втрата китайського ринку для нас еквівалентна закриттю двох таких підприємств, як Інгулецький ГЗК та Центральний ГЗК, а це – 10 тис. працівників, безпосередньо зайнятих у залізорудному виробництві, і ще 10-15 тис. працівників суміжних галузей", - йдеться у листі на адресу Володимира Зеленського та Олексія Гончарука.

      У зверненні також йдеться про те, що канадська компанія Black Iron, яка під час нещодавнього візиту Зеленського до Канади заявила про свій намір інвестувати у Шиманівський проєкт потужністю 10 млн т залізорудної сировини на рік (це 435 млн доларів) тільки на першому етапі, навряд чи залишиться на українському ринку за подібних умов.

      blog_ava
      Авто невістки Гонтаревої спалили у Києві: фото, відео
      сьогодні
      7702
      Теги: Володимир Зеленський Податковий кодекс Металургія Експорт Законодавство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      По слідах Супрун чи в обхід: що планує нова міністерка МОЗ Скалецька
      сьогодні , 14:00 По слідах Супрун чи в обхід: що планує нова міністерка МОЗ Скалецька
      448
      Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
      сьогодні , 13:18 Ураган "Доріан" обійшов Флориду та наближається до Південної Кароліни: останні новини
      11123
      Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України
      сьогодні , 13:15 Зеленський vs Медведчук: як зупинити вплив кума Путіна на інформпростір України
      Інна Жолобович 4029
      Мягкая реакция Запада позволила Путину решить, что теперь ему можно не останавливаться
      сьогодні , 12:33 Мягкая реакция Запада позволила Путину решить, что теперь ему можно не останавливаться
      Блог Медіа 654
      Еліна Світоліна у півфіналі US Open: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
      сьогодні , 12:10 Еліна Світоліна у півфіналі US Open: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
      Наталя Сколоздра 7851
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук