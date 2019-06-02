Через знесення бюста Жукова в Харкові поліція відкрила справу

Поліція Харкова відкрила 2 справи через події під час пікету об'єднавчого з'їзду партії "Довіряй ділам". Так, під час пікету активісти знесли бюст радянського маршала Георгія Жукова та розпилили сльозогінний газ у натовп.

2 червня на з'їзді партії "Довіряй ділам" у Харкові співголовами політсили обрали мера міста Геннадія Кернеса та міського голову Одеси Геннадія Труханова. Цей з’їзд пікетували громадські активісти, які вирішили нагадати українцям про 2013 та 2014 роки, коли лідери парртії "мали відкриту проросійську позицію". Під час пікету також звалили бюст Жукова. До речі, ім’я цього маршала Кернес хотів повернути одному з харківських проспектів.

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Кримінальні справи відкриті за статтями про хуліганство та загроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Максимальне покарання – 5 років в’язниці.

У поліції повідомили, що внаслідок розпилення сльозогінного газу 3 правоохоронців, які забезпечували правопорядок біля пам'ятника, отримали хімічний опік очей і були доставлені в лікарню.



Повалений пам'ятник Жукову в Харкові

До речі, Кернес заявив, що пам'ятник Жукову буде відновлений найближчим часом за рахунок коштів благодійного фонду народного депутата Віталія Хомутинніка "Відродження".

Дивно, чому пам’ятник радянському маршалові Жукову ще досі не демонтували. Адже такий монумент підпадає під дію закону про декомунізацію, який працює в Україні з 2015 року. Цей закон забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим. У межах закону в України перейменували сотні вулиць та населених пунктів, які мали радянські назви, а також демонтували низку радянських пам’ятників, зокрема Володимирові Леніну.