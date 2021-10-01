Черга зі швидких: до харківського диспансеру безперервно везуть хворих на COVID

Біля Харківського облдиспансеру радіаційного захисту утворилась справжня черга з автівок швидкої допомоги. Вони доставляють до медзакладу пацієнтів, у яких діагностували коронавірус.

Протягом дня 1 жовтня до лікарні привезли понад 50 осіб. Про відкриття відділу для хворих на коронавірус у Харківському диспансері повідомила волонтерка Наталія Попова.

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Великий потік хворих на COVID

Черга швидких утворилась біля Харківського облдиспансеру радіаційного захисту. Там нещодавно відкрили ковідне відділення. Волонтерка Наталія Попова каже, що потік швидких не припиняється.

Черга швидких у Харкові: відео ВЕХА

За словами жінки, це ознака того, що в Харкові бракує місць у лікарнях.

Потік швидких не припиняється. Диспансер радіаційного захисту відкрив ковідне. Краще відображення реальної ситуації і попиту на кисневі місця,

– написала харків'янка.



У Харкові швидкі масово привозять хворих на COVID / Фото з фейсбуку Наталії Попової

Наразі до диспансеру привезли понад 50 хворих. Незважаючи на чергу з швидких, в лікарні ще близько половини місць. Більшість – з доступом до кисню і в реанімації.

Більшість з тих, що надійшли – у важкому стані. Фактично всіх одразу приєднують до кисню, –

розповіла директорка Чорнобильського диспансеру Ірина Пирогова.

За останню добу на Харківщині виявили 1 225 випадків коронавірусу. За цим показником наш регіон знаходився на першому місці в Україні.

Понад 50 хворих за пів дня в диспансері: відео ВЕХА