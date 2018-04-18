Черга на закордонні паспорти в Україні значно скоротилася

За місяць черга на видачу закордонних паспортів в Україні зменшилась на 100 тисяч екземплярів. Динаміка подальшого зменшення черги та скорочення термінів видачі документів залежатиме від попиту.

Про це повідомили у прес-центрі Державної міграційної служби.

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Незважаючи на сталий підвищений попит на закордонні паспорти, черга на персоналізацію скорочується. Це стало можливим після введення в експлуатацію на Поліграфкомбінаті "Україна" додаткової лінії персоналізації документів, яку було придбано у 2017 році,

– зазначили у відомстві.

Там також додали, що за місяць черга на персоналізацію закордонних паспортів на Поліграфкомбінаті "Україна" скоротилась на 100 тисяч екземплярів. Якщо у середині березня їх кількість складала близько 700 тисяч, то на ранок 16 квітня вона вже становила 572 тисячі.

Як інформують у ДМС, динаміка подальшого зменшення черги та скорочення реальних термінів видачі паспортів залежатиме від поточного попиту на закордонні паспорти.

Окрім цього, враховуючи технічні затримки у видачі закордонних паспортів, у Державній міграційній службі не радять планувати подорожі за кордон, не маючи на руках відповідного діючого паспорта.

Міграційна служба також нагадує, що будь-які пропозиції від будь-яких посередників щодо надання послуг із "пришвидшення" оформлення закордонних паспортів є незаконними. Інформацію про таких "посередників" ДМС передає до Нацполіції для подальшого реагування.

Нагадаємо, нещодавно у Євростаті оприлюднили інформацію про те, скільки українців отримали громадянство країн ЄС. Їхня кількість значно зросла.