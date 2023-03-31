У п'ятницю, 31 березня, увесь день біля аптек у всіх містах України можна побачити довжелезні черги. І хоч у МОЗ запевняють, що впровадження можливості отримати певні ліки за електронним рецептом кардинально нічого не змінить, однак, вочевидь, люди так не вважають. Детально – у матеріалі 24 Каналу.