У п'ятницю, 31 березня, увесь день біля аптек у всіх містах України можна побачити довжелезні черги. І хоч у МОЗ запевняють, що впровадження можливості отримати певні ліки за електронним рецептом кардинально нічого не змінить, однак, вочевидь, люди так не вважають. Детально – у матеріалі 24 Каналу.
Черги в аптеках (все кину, все поясню)
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З першого квітня громадяни України матимуть змогу купити певні препарати, скажімо знеболювальні, лише за рецептом, зокрема електронним. Ця новина викликала неабияк острах у людей, тому вони почали скуповувати лікарські засоби, через що утворилися черги.