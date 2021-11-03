Зокрема, у черзі на виїзд біля пункту пропуску "Гоптівка", що на Харківщині, скупчилося майже 200 вантажівок. Ще понад 60 оформили, але вони очікують дозволу на в'їзд.

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Схожа ситутація періодично простежується й перед пунктом пропуску "Бачівськ".

Як намагаються розв'язати проблему

Біля "Гоптівки" прикордонники спільно з поліцейськими висилають додаткові наряди, щоб забезпечити черговість перетинання кордону та запобігти ситуаціям, які загрожують безпеці дорожнього руху.



Біля пункту пропуску "Гоптівка" скупчилися вантажівки / Фото Держприкордонслужби

Варто зауважити, що черги виникли через повільне оформленням вантажівок у російських пунктах пропуску "Нехотіївка" та "Троєбортне".

Наприклад, через "Нехотіївку", яка розташована навпроти української "Гоптівки", російська сторона пропускає до сотні вантажівок на добу. Свої дії вона пояснює технологічними схемами, хоча раніше вдавалося оформлювати по більше ніж 150 вантажівок.

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Прикордонники порекомендували врахувати відповідну інформацію учасникам міжнародних автоперевезень.

Повний текст публікації Держприкордонслужби у фейсбуці:

Росія уповільнює пропуск вантажівок з України.

Біля пункту пропуску "Гоптівка", що на Харківщині, скупчилося майже 200 вантажівок у черзі на виїзд до Росії. Ще понад 60 оформлено. Проте вони перебувають у пункті пропуску та очікують дозволу на в'їзд. Періодично схожа ситуація спостерігається і перед пунктом пропуску "Бачівськ".

Також біля "Гоптівки" прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції висилають додаткові наряди, щоб запобігати ситуаціям, які загрожують безпеці дорожнього руху, та забезпечувати черговість перетинання держрубежу.

Черги виникли через повільне оформленням вантажівок у російських пунктах пропуску "Нехотіївка" та "Троєбортне". Так, через "Нехотіївку", що навпроти української "Гоптівки", росіяни пропускають до сотні вантажівок на добу. Свої дії аргументують технологічними схемами, хоча раніше оформлювали по 150 і більше вантажівок.

Державна прикордонна служба України рекомендує врахувати відповідну інформацію учасникам міжнародних автоперевезень.