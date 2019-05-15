Черги, нічні засідки і бійки: що проходять прокурори через скандальну поправку Лозового до КПК
Колись нардеп від "Радикальної партії Олега Ляшка" Андрій Лозовий вніс скандальну поправку до Кримінально процесуального кодексу. Про неї багато говорили, її сварили, переконували, що вона зупинить роботу слідства. А потім минув час і традиційно напруження зійшло, всі про цю поправку забули.
Проте журналісти програми "Наші гроші" від Bihus.info не забули і подивилася, як прокурорам працюється в нових умовах: подивилися на нічні засідки під судами, щоб подати документи; подивилися на черги, в яких мало не доходить до бійок. Загалом – на практичну сторону глупства законотворців.
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6 година ранку. Двір Печерського райсуду Києва. Слідчі і прокурори записуються в чергу, щоб подати клопотання у кримінальних провадженнях: про дозвіл на слідчо-розшукові дії, на експертизи, на обшуки. Запис на листочку веде черговий, який з опівночі чекає в автомобілі. Це – працівник прокуратури або слідчого підрозділу податкової. В нюанси нас втаємничує слідчий.
Черга у дворі суду
Клопотання в суді приймають тільки з 9 до 12 години дня. І то – обмежену кількість. Хто не встиг – приходить завтра. В черзі бувають навіть бійки. Черга оживає всередині самого суду. Слідчі і прокурори стоять з клопотаннями перед одними дверима. І ці двері – не канцелярії суду. Але ця історія – не комедія з суддівських коридорів. А про причини цього абсурду.
Чому в судах виростають ці дикі черги зі слідчих і прокурорів? Бо в жовтні 2017 року парламент змусив правоохоронців іти в суд за дозволом буквально на кожен "чих". Щоб провести будь-яку експертизу, слідству тепер потрібне "добро" судді. Щоб продовжити строки розслідування – теж. Дамбу, яка і так тріщала, прорвало.
Слідчі і прокурори збиваються у чергу перед дверима приймальні голови Печерського райсуду – Руслана Козлова. Приймає клопотання помічниця судді. Без негайної реєстрації і без жодних відміток про отримання.
Ліворуч – Руслан Козлов, праворуч – черга у коридорі суду
Аудіо з прихованої камери у черзі: Як може сидіти дєвочка, непонятно хто, і внікати в документи, які мають таємницю слідства? Вот саме главне шо. Є ще така тєма, присут. Ти можеш хоч в списку бути, а вона собі, ця дєвочка, сама рішає, кого приймати, кого не приймати. Й похр*н на ці списки. І прикол: зайшов Іванов якийсь без п'ятнадцяти 9 по домовленості, а в нього вже там 60 клопотань лежить. Вона вийшла в 10 годин і сказала: "Всі – нахр*н".
Є ситуація, коли в приймальні, тобто там голови суду, вирішується питання: чи приймати, чи не приймати. Я якщо відмовляють навіть у прийомі клопотання, то це не оскаржиш навіть. Тому що ніхто відмітки не ставить. А в канцелярії відмовляються приймати, хоча це – безпідставно. Інструкція з діловодства в судах не передбачає можливості канцелярії не приймати будь-які звернення до суду,
– розповів Сергій Горбатюк, начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ.
"Законодавчою чи на рівні якихось підзаконних актів немає на це дозволу і не може бути", – зазначив адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич.
Можна спробувати надіслати клопотання поштою, рекомендованим листом. Але це – собі дорожче.
Аудіо з прихованої камери у черзі: Раз направив поштою, так мені прийшло таке пісьмо потім. І в мене взагалі перестали приймати клопотання.
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В результаті суд може контролювати справи в ручному режимі. Якщо треба загальмувати справу в суді – запросто. Клопотання про дозвіл на обшук чи на експертизу можна не прийняти. Його можна загубити. Його можна довго-довго розглядати. Про розумні строки розслідування можна взагалі забути.
"Нема ефективності, нема заощаджень часу, оскільки слідчому доводиться в першій ночі, в дванадцятій… Це дуже велика проблема, оскільки кількість кримінальних правопорушень і, відповідно, кримінальних проваджень зростає", – сказав заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.
А якраз Печерський суд має особливе значення. Справи центральних підрозділів Нацполіції, СБУ, ДБР, Податкової і Генеральної прокуратури – його юрисдикція. Це напряму відбивається, наприклад, і на справах Майдану.
Як це використовується? Формально, це є приводом для розтягнення, затягнення строків досудового розслідування. Блокування, фактично. А у висновку, за результатами, і знищення його,
– наголосив адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич.
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