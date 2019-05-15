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      Черги, нічні засідки і бійки: що проходять прокурори через скандальну поправку Лозового до КПК

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      Черги у судах
      Черги у судах / Screenshot

      Колись нардеп від "Радикальної партії Олега Ляшка" Андрій Лозовий вніс скандальну поправку до Кримінально процесуального кодексу. Про неї багато говорили, її сварили, переконували, що вона зупинить роботу слідства. А потім минув час і традиційно напруження зійшло, всі про цю поправку забули.

      Проте журналісти програми "Наші гроші" від Bihus.info не забули і подивилася, як прокурорам працюється в нових умовах: подивилися на нічні засідки під судами, щоб подати документи; подивилися на черги, в яких мало не доходить до бійок. Загалом – на практичну сторону глупства законотворців.

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      6 година ранку. Двір Печерського райсуду Києва. Слідчі і прокурори записуються в чергу, щоб подати клопотання у кримінальних провадженнях: про дозвіл на слідчо-розшукові дії, на експертизи, на обшуки. Запис на листочку веде черговий, який з опівночі чекає в автомобілі. Це – працівник прокуратури або слідчого підрозділу податкової. В нюанси нас втаємничує слідчий.

      Черга у дворі суду

      Клопотання в суді приймають тільки з 9 до 12 години дня. І то – обмежену кількість. Хто не встиг – приходить завтра. В черзі бувають навіть бійки. Черга оживає всередині самого суду. Слідчі і прокурори стоять з клопотаннями перед одними дверима. І ці двері – не канцелярії суду. Але ця історія – не комедія з суддівських коридорів. А про причини цього абсурду.

      Чому в судах виростають ці дикі черги зі слідчих і прокурорів? Бо в жовтні 2017 року парламент змусив правоохоронців іти в суд за дозволом буквально на кожен "чих". Щоб провести будь-яку експертизу, слідству тепер потрібне "добро" судді. Щоб продовжити строки розслідування – теж. Дамбу, яка і так тріщала, прорвало.

      Слідчі і прокурори збиваються у чергу перед дверима приймальні голови Печерського райсуду – Руслана Козлова. Приймає клопотання помічниця судді. Без негайної реєстрації і без жодних відміток про отримання.

      черги прокурори поправка лозовий
      Ліворуч – Руслан Козлов, праворуч – черга у коридорі суду

      Аудіо з прихованої камери у черзі: Як може сидіти дєвочка, непонятно хто, і внікати в документи, які мають таємницю слідства? Вот саме главне шо. Є ще така тєма, присут. Ти можеш хоч в списку бути, а вона собі, ця дєвочка, сама рішає, кого приймати, кого не приймати. Й похр*н на ці списки. І прикол: зайшов Іванов якийсь без п'ятнадцяти 9 по домовленості, а в нього вже там 60 клопотань лежить. Вона вийшла в 10 годин і сказала: "Всі – нахр*н".

      Є ситуація, коли в приймальні, тобто там голови суду, вирішується питання: чи приймати, чи не приймати. Я якщо відмовляють навіть у прийомі клопотання, то це не оскаржиш навіть. Тому що ніхто відмітки не ставить. А в канцелярії відмовляються приймати, хоча це – безпідставно. Інструкція з діловодства в судах не передбачає можливості канцелярії не приймати будь-які звернення до суду,
      – розповів Сергій Горбатюк, начальник Управління спеціальних розслідувань ГПУ.

      "Законодавчою чи на рівні якихось підзаконних актів немає на це дозволу і не може бути", – зазначив адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич.

      Можна спробувати надіслати клопотання поштою, рекомендованим листом. Але це – собі дорожче.

      Аудіо з прихованої камери у черзі: Раз направив поштою, так мені прийшло таке пісьмо потім. І в мене взагалі перестали приймати клопотання.

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      В результаті суд може контролювати справи в ручному режимі. Якщо треба загальмувати справу в суді – запросто. Клопотання про дозвіл на обшук чи на експертизу можна не прийняти. Його можна загубити. Його можна довго-довго розглядати. Про розумні строки розслідування можна взагалі забути.

      "Нема ефективності, нема заощаджень часу, оскільки слідчому доводиться в першій ночі, в дванадцятій… Це дуже велика проблема, оскільки кількість кримінальних правопорушень і, відповідно, кримінальних проваджень зростає", – сказав заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Максим Цуцкірідзе.

      А якраз Печерський суд має особливе значення. Справи центральних підрозділів Нацполіції, СБУ, ДБР, Податкової і Генеральної прокуратури – його юрисдикція. Це напряму відбивається, наприклад, і на справах Майдану.

      Як це використовується? Формально, це є приводом для розтягнення, затягнення строків досудового розслідування. Блокування, фактично. А у висновку, за результатами, і знищення його,
      – наголосив адвокат родин Небесної Сотні Віталій Титич.

      Яка низка людей несе відповідальність за такий хаос – дивіться у відео програми "Наші гроші" (з 14:00)

       

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      Теги: Новини України Судді Розслідування Печерський суд Києва
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