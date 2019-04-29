Черги від ранку і безправність: як на окупованій Луганщині приймають російські паспорти

У Новошахтинську, що в Ростовській області, відкрився центр видачі російських паспортів жителям окупованої Луганщини. Тим часом жителі окупованого Луганська почали оформляти необхідні псевдодокументи.

Центр у Новошахтинську почав роботу у тестовому режимі, повідомляє "Інтерфакс". Наразі там приймають документи "уповноважених осіб" окупаційної адміністрації Луганщини.

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"У міру зростання звернень ми будемо збільшувати кількість таких пунктів", – заявив представник Головного управління у справах міграції МВС Росії Кирил Алзінов.

За його словами, центр може прийняти до 200 заяв на день. Він також розповів, що завтра відкриють міграційний пункт. Там представники країни-агресора оформлятимуть російські паспорти для жителів окупованих територій. Місцезнаходження цього центру він не уточнив.

Водночас LIGA.net повідомляє, що луганчани готуються отримувати російські паспорти. Черги у так званий паспортний стіл з 4 ранку – для отримання російського паспорту потрібно спочатку оформити паспорт фейкових республік.

Ми тут безправні. Це може змінити ситуацію. Можна день помучитися і здати документи на "ЛНР-вський паспорт",

– цитує видання слова жителів окупованих територій.

Окупанти переконують населення, що пільги будуть у тих, "в першу чергу, хто має "ЛНР-вський паспорт". Однак місцеві не надто вірять у те, що "разом із російськими паспортами прийдуть російські пенсії". Саме тому ті, хто отримує пенсії українські, наразі ризикувати не хочуть.

Видання також повідомляє, що проукраїнські налаштовані жителі Луганська заявили, що відмовляються отримувати паспорти країни-окупанта.

Російські паспорти жителям окупованих територій

24 квітня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

Однак це ще не все. Згодом російський лідер заявив, що Росія думає над наданням свого громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям. Таке рішення Путін називає "не спонтанним, а добре прорахованим".

Реакція Володимира Зеленського

Переможець виборів президента України Володимир Зеленський відповів очільнику на його наміри та закликав не витрачати даремно час . Він також наголосив, що українці не захочуть стати "новою нафтою", на яку влада Росії намагається перетворити власний народ. Окрім того, Зеленський закликав не говорити з Україною мовою погроз.

Як втілюватимуть скандальний указ Путіна?Заяву на видачу громадянства Росії від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти Росії без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основна умова зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.