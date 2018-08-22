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Чергова акторка звинуватила Гарві Вайнштейна у зґвалтуванні: подробиці

729 Читать новость на русском
Гарві Вайнштейн
Гарві Вайнштейн / GettyImages

Німецька акторка, яка фігурує під псевдонімом Емма Ломан, подала в суд на Гарві Вайнштейна. Жінка заявила, що скандальний продюсер зґвалтував її під час Каннського кінофестивалю в 2006 році.

За словами актриси, Вайнштейн  покликав її на фестиваль, щоб обговорити кар'єру. Про це повідомляє видання The Guardian.

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У Каннах горе-продюсер запросив Емму у свій готельний номер, щоб обговорити можливі ролі в його фільмах. Зазначається у позові, що вже там він швидко забув про "професійну поведінку" і згвалтував актрису.

Після чого Вайнштейн погрожував жінці, що зіпсує їй кар'єру, якщо вона повідомить про те, що трапилося. Цим вона пояснила своє тривале мовчання.

Як наголошує Ломан, вона "почувалася у безпеці" і вирішила повідомити про згвалтування тільки в кінці 2017 року, коли десятки жінок виступили зі звинуваченнями на адресу голлівудського кінопродюсера.


Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань

Нагадаємо, що Вайнштейна затримали у п'ятницю, 25 травня, через звинувачення в згвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу. За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.

9 липня в Нью-Йорку відбувся суд над Гарві Вайнштейном щодо справи, в якій продюсера звинувачувала у згвалтуванні третя жінка, ім’я якої не називають. Під час судового засідання Гарві Вайнштен вкотре відмовився визнавати себе винним в скоєнні ще одного сексуального злочину. В результаті слухання було винесено рішення судді звільнити Гарві під заставу 1 мільйон доларів.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Гарві Вайнштейн
Джерело: 24 Канал
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