Чергова аварія за участі автобуса у Москві: постраждало 12 людей

12 людей постраждали в результаті наїзду пасажирського автобуса на розділовий бордюр на Ленінградському шосе в Москві.

Про це повідомляє російське видання ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах.

Аварія сталася близько 4:45 за московським часом на Ленінградському шосе.

Читайте також: Джип влетів у зупинку в Чернівцях

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з бетонною огорожею, що розділяє транспортні потоки.

Сімом постраждалим медики надали допомогу на місці, інших госпіталізували.

Нагадаємо, в кінці 2017 року в Москві відбулися дві великі аварії за участю пасажирських автобусів. В результаті аварії 25 грудня біля станції метро "Слов'янський бульвар" загинули чотири людини. В результаті аварії 29 грудня на зупинці на Сходненській вулиці загинуло двоє осіб.