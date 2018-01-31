Чергова аварія за участі автобуса у Москві: постраждало 12 людей
12 людей постраждали в результаті наїзду пасажирського автобуса на розділовий бордюр на Ленінградському шосе в Москві.
Про це повідомляє російське видання ТАСС з посиланням на джерела в екстрених службах.
Аварія сталася близько 4:45 за московським часом на Ленінградському шосе.
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За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з бетонною огорожею, що розділяє транспортні потоки.
Сімом постраждалим медики надали допомогу на місці, інших госпіталізували.
Нагадаємо, в кінці 2017 року в Москві відбулися дві великі аварії за участю пасажирських автобусів. В результаті аварії 25 грудня біля станції метро "Слов'янський бульвар" загинули чотири людини. В результаті аварії 29 грудня на зупинці на Сходненській вулиці загинуло двоє осіб.
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