Чергова демонстрація сили: Росія проведе масштабні військові навчання біля берегів Сирії

Кремль проведе масштабні військові навчання біля берегів Сирії в Середземному морі на тлі загострення протистояння між Заходом та Росією щодо сирійської провінції Ідліб. У маневрах, які триватимуть з 1 по 8 вересня, візьмуть участь 25 кораблів ВМФ і 30 літаків ВКС РФ.

Про це повідомляє Daily Express із посиланням на заяву Міністерства оборони Росії.

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Так, у військових навчаннях візьмуть участь кораблі Північного, Чорноморського, Балтійського флотів і Каспійської флотилії на чолі з ракетним крейсером "Маршал Устінов". Також Росія залучить стратегічні ракетоносці Ту-160, протичовнові літаки Ту-142МК та Іл-38, винищувачі Су-33 і літаки Су-30СМ морської авіації.

У російському міністерстві також додали, що ці навчання викликані зростанням напруженості в сирійському Ідлібі. Повідомляється, що президент Сирії Башар Асад має намір почати поетапний наступ у провінції. У свою чергу, США попередили, що не залишать подібні дії без уваги, пригрозивши "рішучою відповіддю".

Нагадаємо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про найбільші з 1981 року військові навчання "Схід-2018". Зазначається, що маневри пройдуть з 11 по 15 вересня, всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки, більше тисячі вертольотів, літаків і безпілотників.