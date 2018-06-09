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Чергова "Люфтганза": Гай Річі намагався видати київські Березняки за Росію

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ЧС-2018: Гай Річі намагався видати Березняки за Росію
ЧС-2018: Гай Річі намагався видати Березняки за Росію / Кадр з відео

Відомий британський кінорежисер Гай Річі зняв проморолик до Чемпінату світу з футболу 2018, який має відбутись у Росії.

Відео було задумане як проморолик навушників марки Beats by Dre і у його зйомках взяли участь чимало світових зірок спорту таких як: Неймар, Тьєррі Анрі, Еден Азар, Патріс Евра, Месут Озіл, Серена Вільямс та інші.

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Проте не обійшлось без чергового ляпу.

За сценарієм на початку ролику події розгортаються в одному зі спальних районів російського міста, проте насправді ці кадри знімали у Києві. Двір, у якому розгорталась головна сюжетна лінія, розташований у столичному районі Березняки.

Уважні глядачі також помітили й інші деталі, які вказують на те, що ці кадри були відзняті в Україні: на холодильнику висить магніт із написом "З Днем закоханих" та інший – із логотипом української торгової марки "Слов'яночка".

ЧС-2018 Гай Річі Київ
У проморолику до ЧС-2018 Гай Річі намагався видати Київ за Росію

Також у ролику можна помітити автомобілі із українськими номерами.

Як пише видання DTF Magazine, для зйомок Гай Річі спеціально приїжджав до Києва на два тижні.

Дивіться відео проморолику Гая Річі до ЧС-2018, де він намагався видати Київ за Росію:

До слова, це вже не перший випадок, коли напередодні старту ЧС-2018 Україну намагаються видати за Росію. Раніше німецька компанія Lufthansa опублікувала проморолик, де київську Русанівку намагались видати за російську глибинку. Після обурення у соцмережах відео було видалене, а німецька авіакомпанія перепросила за цей випадок.

 

 

Теги: Новини України Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту LifeStyle Скандал Новини Києва Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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