Чергова смертельна пожежа сталася в Одесі: люди загинули в житловому будинку

В Одесі сталася ще одна смертельна пожежа. Цього разу у квартирі житлового будинку на вулиці Святослава Ріхтера, 125/1. У результаті загинули дві людини.

Як пише місцеве видання "Думская" з посиланням на мешканців будинку, займання сталося у квартирі на п’ятому поверсі. Загалом будівля має 9 поверхів.

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Відомо, що у квартирі, де сталася пожежа, жив хлопець (за іншими даними, 56-річний чоловік), що має психічне захворювання. Щодо особи іншої жертви інформації немає. Телеграм-канал "Ху**вая Одесса" пише, що це також чоловік.

Місце пожежі у багатоповерхівці на Ріхтера в Одесі

У ДСНС інцидент поки ніяк не коментують. Обставини події встановлюють фахівці.

Пожежа, що сталася нещодавно на вулиці Троїцькій у Одесі, вразила всю Україна. Займання сталося у будівлі економічного коледжу. За останніми даними вже загинули 10 осіб. А загалом внаслідок трагедії постраждали близько 30 людей.