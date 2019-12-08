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      ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019

      Чергова смертельна пожежа сталася в Одесі: люди загинули в житловому будинку

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      В Одесі в квартирі у багатоповерхівці сталася пожежа: загинули дві людини

      В Одесі сталася ще одна смертельна пожежа. Цього разу у квартирі житлового будинку на вулиці Святослава Ріхтера, 125/1. У результаті загинули дві людини.

      Як пише місцеве видання "Думская" з посиланням на мешканців будинку, займання сталося у квартирі на п’ятому поверсі. Загалом будівля має 9 поверхів.

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      Відомо, що у квартирі, де сталася пожежа, жив хлопець (за іншими даними, 56-річний чоловік), що має психічне захворювання. Щодо особи іншої жертви інформації немає. Телеграм-канал "Ху**вая Одесса" пише, що це також чоловік.

      Місце пожежі у багатоповерхівці на Ріхтера в Одесі 

      У ДСНС інцидент поки ніяк не коментують. Обставини події встановлюють фахівці.

      Пожежа, Одеса, Загиблі, житловий будинок, Ріхтера

      Пожежа, що сталася нещодавно на вулиці Троїцькій у Одесі, вразила всю Україна. Займання сталося у будівлі економічного коледжу. За останніми даними вже загинули 10 осіб. А загалом внаслідок трагедії постраждали близько 30 людей.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Пожежа Жертви
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