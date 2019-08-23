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      Чергова зрада прокуратури, – батько Каті Гандзюк про затягування справи щодо вбивства активістки

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      Катерина Гандзюк разом із батьком Віктором
      Катерина Гандзюк разом із батьком Віктором / фото з відкритих джерел

      Тато херсонської активістки Катерини Гандзюк, Віктор, каже: справу про вбивство його доньки зумисне затягують. І роблять це, зокрема, прокурори. Вже двічі до судової зали не приходить обвинувачений Ігор Павловський. Через його неявку суд оголосив перерву аж до жовтня.

      Віктор Гандзюк висловив невдоволення на своїй Facebook-сторінці. На його думку, суди над підозрюваними у вбивстві його дочки свідомо затягують, щоб таким чином поступово розвалити справу.

      Актуально: Фігурант справи про вбивство Гандзюк вже вдруге не з'явився у суді

      Суд перенесено на жовтень, коли в Україну повернеться адвокат. Чергове "призупинення" в справі. Чергова зрада прокуратури,
      – наголосив він.

      За словами Гандзюка, все, що зараз відбувається вигідно і слідству, і звинуваченим.

      "Це вигідно. Щоб втомилися ходити. І активісти. І преса. Щоб вирішити все потай. Щоб розвалити все остаточно", – резюмував Віктор Гандзюк.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?

      • 31 липня 2018 року на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали. ЇЇ облили сірчаною кислотою у дворі власного будинку. Жінка зазнала 30% опіків тіла. Лікарі боролися за життя активістки, однак згодом – 4 листопада – від отриманих опіків вона померла в лікарні.
      • Наразі справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. За ґратами вже сидять 5 виконавців жахливого злочину: координатор замаху Сергій Торбін (6 років і 6 місяців ув’язнення), нападник Микита Грабчук (6 років в'язниці), причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали по 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки.
      • Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть.
      • Водночас, адвокати вважають причетними до вбивства Каті: голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.

      Дивіться відео 24 каналу про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Справа Катерини Гандзюк Судді Журналісти Активісти Новини Одеси
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