Чергові поспішні й необдумані закони призведуть до згортання підприємництва, – Ляпіна

Поспішне прийняття законів новим складів парламенту без аналізу їх впливу на бізнес-середовище та прогнозування наслідків призводить до втрати довіри бізнесу до влади, що в свою чергу призведе до згортання підприємницької діяльності в Україні.

Про це заявила голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

"Бізнес не відчуває, в якому напрямку власне рухаються зміни. Вони будуть приносити позитив чи ні. І виною тому є хаотична непрогнозована діяльність нової Верховної Ради, тобто прийняття цих фіскальних законів. Після заяв про те, що ми розуміємо, що не треба чіпати дрібних підприємців, почалася якраз навпаки якась ФОПофобия. Тобто ненависть до ФОП, знищення всіх правил діяльності цієї категорії дрібного бізнесу", – заявила Ляпіна.

При цьому, Ляпіна зазначила, що основною проблемою сьогодні є недовіру бізнесу до влади.

Брак довіри – найбільший недолік в українській політиці та економіці. Розвивати економіку з колосальним недоліком довіри неможливо. Тобто завдання нового уряду, нової влади – створити довіру, а не її зруйнувати. Тому ну ось такі тривожні тенденції ми зараз спостерігаємо,

– заявила Ляпіна.

Крім того, Ляпіна заявила, що ДРС вдалося спрогнозувати і показати потенційний негативний вплив законів 1210 і 1210-1, які передбачають значне зростання вартості видобутку та переробки залізної руди в Україні, що зробить її дорожче ніж в РФ майже в 10 разів. За даними експертів, такий стан справ призведе до негайного виходу України зі світового ринку з продажу желео-рудної сировини, при цьому місце України займе Росія, Китай, Бразилія та інші країни, де видобуток руди буде значно дешевше.