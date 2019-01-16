10:48
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Черговий етап на ралі Дакар завершився аваріями: відео

      327 Читать новость на русском
      Результати Дакар-2019
      Результати Дакар-2019 / twitter.com

      На ралі Дакар у Південній Америці завершився 8-й етап. Багатьох гонщиків спіткали невдачі на цьому етапі: комусь довелося визволяти своє авто з піску, а хтось зіткнувся з технічними проблемами.

      Себастьян Льоб здобув перемогу на восьмому етапі ралі в заліку позашляховиків. Друге місце зайняв Нассер Аль-Аттія, трійку найсильніших замкнув Якуб Пшігонскі.

      Читайте також: Дакар-2019: Британський гонщик виграв етап, врятувавши суперника: відео

      Таким чином, Льоб трішки скоротив відставання від Аль-Аттіі в загальному заліку, але воно все ще становить понад 40 хвилин.

       

       

       

       

      Дакар-2019. Автомобілі. Загальний залік

      1. Нассер Аль-Аттія (Toyota)
      2. Хоан Нані Рома (MINI) +46.29
      3. Себастьян Льоб (Peugeot) +46.45

       

       

      Екіпаж "КАМАЗ-майстер" на чолі з Дмитром Сотниковим здобув перемогу в класі вантажівок. Друге місце зайняв Сергій В'язович на МАЗі, трійку кращих замкнув Жерар де Рой.

       

       

      За підсумками дня Ніколаєв упустив лідерство в загальному заліку, поступившись ним Дмитру Сотникову.

      Дакар-2019. Вантажівки. Загальний залік

      1. Дмитро Сотников (КАМАЗ-майстер)
      2. Едуард Ніколаєв (КАМАЗ-майстер) +26.49
      3. Жерар де Рой (Івеко) +1: 07.43

      Аргентинець Ніколас Кавільяссо здобув перемогу на восьмому етапі в заліку квадроциклів. Другим до фінішу прийшов Густаво Гальєго, трійку лідерів замкнув Херемьяс Гонсалес Феріолі.

      Після цього успіху Кавільяссо зміцнив лідерство в загальному заліку, яке досягло майже півтори години.

       

       

      Дакар-2019. Квадроцикли. Загальний залік

      1. Ніколас Кавільяссо (Yamaha)
      2. Херемьяс Гонсалес Феріолі (Yamaha) - +1: 24.52
      3. Густаво Гальєго (Yamaha) - +1: 47.49

       

       

      Чилієць Франсіско Лопес Контардо завоював перемогу на восьмому етапі ралі в заліку мотоциклів. Друге місце дісталося Крістьяну Баумгартові з Бразилії, трійку лідерів замкнув Жерар Фаррес Гуель.

      Дакар-2019. Мотоцикли. Загальний залік

      1. Франсіско Лопес Контардо (Can-Am)
      2. Родріго Хав'єр Морено Пьяссолі (Can-Am) - +54.10
      3. Жерар Фаррес Гуель (Can-Am) - +1: 08.09

       

       

       

      Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

       

      Теги: Спорт Перегони Паралімпійські ігри
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня 2018 , 06:44
      "Динамо" обіграло збірну світу. ВІДЕО
       10 вересня 2011 , 21:56
      Пілоти Mercedes домінують на третій день тестів Формули-1
       9 лютого 2012 , 15:16
      Маркевич може очолити "Дніпро" вже сьогодні
       23 травня 2014 , 09:54
      Мессі та Анчелотті підтримали хворого на рак 3-разового володаря "Золотого м'яча"
       23 жовтня 2015 , 22:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук