Черговий етап на ралі Дакар завершився аваріями: відео
На ралі Дакар у Південній Америці завершився 8-й етап. Багатьох гонщиків спіткали невдачі на цьому етапі: комусь довелося визволяти своє авто з піску, а хтось зіткнувся з технічними проблемами.
Себастьян Льоб здобув перемогу на восьмому етапі ралі в заліку позашляховиків. Друге місце зайняв Нассер Аль-Аттія, трійку найсильніших замкнув Якуб Пшігонскі.
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Таким чином, Льоб трішки скоротив відставання від Аль-Аттіі в загальному заліку, але воно все ще становить понад 40 хвилин.
Дакар-2019. Автомобілі. Загальний залік
1. Нассер Аль-Аттія (Toyota)
2. Хоан Нані Рома (MINI) +46.29
3. Себастьян Льоб (Peugeot) +46.45
Екіпаж "КАМАЗ-майстер" на чолі з Дмитром Сотниковим здобув перемогу в класі вантажівок. Друге місце зайняв Сергій В'язович на МАЗі, трійку кращих замкнув Жерар де Рой.
За підсумками дня Ніколаєв упустив лідерство в загальному заліку, поступившись ним Дмитру Сотникову.
Дакар-2019. Вантажівки. Загальний залік
1. Дмитро Сотников (КАМАЗ-майстер)
2. Едуард Ніколаєв (КАМАЗ-майстер) +26.49
3. Жерар де Рой (Івеко) +1: 07.43
Аргентинець Ніколас Кавільяссо здобув перемогу на восьмому етапі в заліку квадроциклів. Другим до фінішу прийшов Густаво Гальєго, трійку лідерів замкнув Херемьяс Гонсалес Феріолі.
Після цього успіху Кавільяссо зміцнив лідерство в загальному заліку, яке досягло майже півтори години.
Дакар-2019. Квадроцикли. Загальний залік
1. Ніколас Кавільяссо (Yamaha)
2. Херемьяс Гонсалес Феріолі (Yamaha) - +1: 24.52
3. Густаво Гальєго (Yamaha) - +1: 47.49
Чилієць Франсіско Лопес Контардо завоював перемогу на восьмому етапі ралі в заліку мотоциклів. Друге місце дісталося Крістьяну Баумгартові з Бразилії, трійку лідерів замкнув Жерар Фаррес Гуель.
Дакар-2019. Мотоцикли. Загальний залік
1. Франсіско Лопес Контардо (Can-Am)
2. Родріго Хав'єр Морено Пьяссолі (Can-Am) - +54.10
3. Жерар Фаррес Гуель (Can-Am) - +1: 08.09
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