Черговий етап на ралі Дакар завершився аваріями: відео

На ралі Дакар у Південній Америці завершився 8-й етап. Багатьох гонщиків спіткали невдачі на цьому етапі: комусь довелося визволяти своє авто з піску, а хтось зіткнувся з технічними проблемами.

Себастьян Льоб здобув перемогу на восьмому етапі ралі в заліку позашляховиків. Друге місце зайняв Нассер Аль-Аттія, трійку найсильніших замкнув Якуб Пшігонскі.

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Таким чином, Льоб трішки скоротив відставання від Аль-Аттіі в загальному заліку, але воно все ще становить понад 40 хвилин.

Loeb "On Fire" is the most intense moment of Stage 8, offered by Rebellion Timepieces.



@SebastienLoeb desatado es el momento más intenso de la Etapa 8, ofrecido por Rebellion Timepieces.#Dakar2019 | @RebellionTime pic.twitter.com/hZ3MM93lbl — DAKAR RALLY (@dakar) 16 січня 2019 р.

Дакар-2019. Автомобілі. Загальний залік

1. Нассер Аль-Аттія (Toyota)

2. Хоан Нані Рома (MINI) +46.29

3. Себастьян Льоб (Peugeot) +46.45

More than half an hour lost today for Peterhansel after getting stuck twice on the sand



Más de media hora de pérdida hoy para @s_peterhansel tras varar en la arena dos veces #Dakar2019 pic.twitter.com/a8HZzedGyf — DAKAR RALLY (@dakar) 15 січня 2019 р.

Екіпаж "КАМАЗ-майстер" на чолі з Дмитром Сотниковим здобув перемогу в класі вантажівок. Друге місце зайняв Сергій В'язович на МАЗі, трійку кращих замкнув Жерар де Рой.

Resumen Etapa 8: San Juan de Marcona > San Juan de Marcona | Camiones



Victoria para Sotnikov#Dakar2019 pic.twitter.com/ty2ADkeILN — DAKAR RALLY (@dakar) 16 січня 2019 р.

За підсумками дня Ніколаєв упустив лідерство в загальному заліку, поступившись ним Дмитру Сотникову.

Дакар-2019. Вантажівки. Загальний залік

1. Дмитро Сотников (КАМАЗ-майстер)

2. Едуард Ніколаєв (КАМАЗ-майстер) +26.49

3. Жерар де Рой (Івеко) +1: 07.43

Аргентинець Ніколас Кавільяссо здобув перемогу на восьмому етапі в заліку квадроциклів. Другим до фінішу прийшов Густаво Гальєго, трійку лідерів замкнув Херемьяс Гонсалес Феріолі.

Після цього успіху Кавільяссо зміцнив лідерство в загальному заліку, яке досягло майже півтори години.

For @sarita98garcia & @JaviVegafreeski it was a dream to finish the Dakar together in the #OriginalByMotul category. Now he has to finish for both...



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Дакар-2019. Квадроцикли. Загальний залік

1. Ніколас Кавільяссо (Yamaha)

2. Херемьяс Гонсалес Феріолі (Yamaha) - +1: 24.52

3. Густаво Гальєго (Yamaha) - +1: 47.49

Etapa 8 / San Juan de Marcona - Pisco #Dakar2019



3° en la Etapa 2° en la General



"Fue otra etapa exigente, seguimos en carrera a un ritmo tranquilos cuidando el Quad y sin problemas que es lo mas importante. Nos mantenemos segundos en la general ! pic.twitter.com/GSofnIzjgk — Jere Gonzalez F. (@jeregonzalezfe) 15 січня 2019 р.

Чилієць Франсіско Лопес Контардо завоював перемогу на восьмому етапі ралі в заліку мотоциклів. Друге місце дісталося Крістьяну Баумгартові з Бразилії, трійку лідерів замкнув Жерар Фаррес Гуель.

Дакар-2019. Мотоцикли. Загальний залік

1. Франсіско Лопес Контардо (Can-Am)

2. Родріго Хав'єр Морено Пьяссолі (Can-Am) - +54.10

3. Жерар Фаррес Гуель (Can-Am) - +1: 08.09

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