Черговий міф Кремля зруйновано: як ставляться до внутрішньо переміщених осіб на Заході

Згідно з дослідженням, яке було оприлюднене Міністерством з окупованих територій, найвищий рівень нетерпимості до внутрішньо переміщених осіб був зареєстрований у Харкові та Харківській області. Найнижчий – у Київській та Львівській областях.

Це дає підставу говорити про те, що старий кремлівський міф рухнув. Мовляв, до людей з Донбасу та Півдня найгірше ставляться на Заході України, ніби-то, наша країна розділена ментальним мечем.

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Це неправда і старий розподіл, який придумали кремлівські технологи, на три сорти і три різних види регіонів – не підтверджуються.

На Львівщині найкраще ставляться до вихідців з Донбасу, де вони можуть зустріти не тільки гарне відношення, але і доступне житло, умови для бізнесу, нові робочі місця. Це свідчить, що для людей, яких свого часу медіа розділяли, як ворогів, ця інформація виявилась неправдивою.

Ті регіони, які один одному демонструвались як ворожі, сьогодні насправді стали найбільшими побратимами та це демонструється сьогодні на яскравих життєвих прикладах і на статистичних даних.

Взагалі даний історичний етап має безліч мінусів і катастроф, але саме внутрішня міграція ще дасть свій історичний плюс:ще більше об’єднає українців і створить відчуття дому, незалежно від регіону. Особливо в тих, в кого такого відчуття не було і вони були сильно прив'язані виключно до власного району проживання.

Ще один міф, який руйнується – це історична ієрархії, яка була раніше на Донбасі, яка правила ринком праці, бізнесом і виборами. Країну треба об’єднувати, а не розділяти.

Такі речі, як несправедливі суди, корупція, вони повинні відходити в минуле. Наприклад, не може бути такого, що президент-бізнесмен, який входить у десятку найбагатших представників Форуму в Давосі, за плечима має найбіднішу націю в Європі.

Або ще приклад – суди, які судять за товщиною гаманця та за зв’язками того, хто прийшов до суду, а не по справедливості чи фактажу.

Чи гарвардські хлопчики, які сидять у "Нафтогазі" і більше думають про власні гонорари, не фіксуючи реальних буднів населення, вимагаючи постійного росту цін і усіх можливих етапів підвищення тільки заради того, щоб отримати більше бонусів, а не для того, щоб зробити країну більш енергонезалежною, міцнішою і стабільнішою.

А Україну насправді треба розвивати конкуренцією, рівним доступом, політичною свободою, вільною журналістикою, гарною освітою, високим рівнем медицини, справедливістю, щоб кожен відчував себе у будь-якому регіоні як вдома, не зважаючи ні на регіональні, ні на політичні, ні на ментальні ознаки. Надзвичайно важливим є те, щоб Батьківщиною вважалась вся країна, а не окремий регіон. Від цього буде і перемога у війні, при чому, практично, на цілі сторіччя.

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